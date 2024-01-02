BYD, ocak ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Markanın Türkiye'deki tek modeli olan ATTO3'e sağlam bir zam geldi. Ancak bu zamdan etkilenmemenizi sağlayacak bir kampanya da var.

Kasım ayında Türkiye pazarına giriş yapan Çinli otomobil devi BYD, Ocak 2024 güncel fiyat listesini paylaştı. Şirketin güncel fiyatlarına baktığımızda Türkiye'deki ortama çabuk alışılmış olduğunu görüyoruz. Zira BYD, Türkiye'deki tek modeli olan ATTO3'e güzel(!) bir zam yapmış durumda.

Peki BYD'nin Türkiye'deki güncel fiyatları ne durumda? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan BYD fiyat listesine bakalım.

BYD fiyatları - Ocak 2024

Model 31 Aralık Başlangıç Fiyatı 2 Şubat Başlangıç Fiyatı ATTO3 1.690.000 TL 1.740.000 TL

ATTO3 fiyatı - Ocak 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 150kW, Elektrikli Design, Otomatik 1.740.000 TL

Bu arada; ATTO3 fiyatına 50 bin TL zam yapılmış olsa da etkileyici bir kampanya var. Eğer mevcuttaki aracınızı BYD ATTO3 ile takas etmek isterseniz bu zamdan etkilenmeyeceksiniz. Aracın fiyatı yine 1 milyon 690 bin TL'ye düşecek.

BYD ATTO3 ile ilgili detaylı bilgi için:

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