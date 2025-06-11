BYD'nin yedi kişilik hibrit SUV modeli Sealion 8, iki farklı motor seçeneği ve elektrikli menzil kapasitesiyle tanıtıldı. Sealion 8, 150 km elektrikli menzil, 5,6 l/100 km tüketim ve otonom sürüş destek sistemleriyle hibrit SUV pazarına sunuldu. Yeni modelin Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BYD, Sealion 8 adını verdiği yeni hibrit SUV modelini tanıttı. Yedi kişilik bu araç, iki farklı motor seçeneğiyle geliyor ve hibrit SUV arayanlar için dikkat çekici bir alternatif oluşturuyor.

Yeni Sealion 8 modeli, DM-i ve DM-p olarak adlandırılan iki versiyonla sunuluyor. DM-i versiyonu, 1.5 litrelik turbo benzinli motor ve ön aksta konumlandırılmış elektrik motoruyla birlikte çalışıyor.

Yeni Sealion 8 modelinin özellikleri

Bu versiyonda 19 kWh’lik bir batarya yer alıyor ve araç 0’dan 100 km/s hıza 8,6 saniyede çıkabiliyor. Daha fazla performans isteyenler için DM-p versiyonu da var. Bu modelde hem ön hem de arka aksta elektrik motorları kullanılıyor. 35,6 kWh bataryayla gelen bu güçlü versiyon, 100 km/s hıza sadece 4,9 saniyede ulaşıyor.

Sealion 8’in en üst versiyonu, 150 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili sunuyor. Otomobilin ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede 5,6 litre olarak belirtiliyor. Modelde ayrıca radarlar, kameralar, ultrasonik sensörler ve bir adet LiDAR içeren sürücü destek sistemleri bulunuyor.

Yeni modelin Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Sealion 8’in Çin’de satışa çıkan elektrikli versiyonu ise şu an için sadece yerel pazarda kullanıcılarla buluşuyor.