BYD Türkiye, Resmî İnternet Sitesinde Araçlarının ÖTV Oranlarını Göstermeye Başladı!

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BYD Türkiye, resmî sitesinde yer alan fiyat listesine yeni bir "ÖTV Oranı" sekmesi ekledi. Müşteriler, bu sekme yoluyla şirketin satışa sunduğu araçların her bir versiyonunun ne kadarlık ÖTV dilimine girdiğini görebiliyor.

Dünyanın en büyük otomobil şirketlerinden biri olan, ülkemizde de üretim yapacak BYD, Türkiye’de farklı farklı modelleriyle karşımıza çıkıyordu. Tabii ki motor güçlerine göre bu araçların ÖTV oranı da değişiyordu. Şimdi ise bu konuda merakı olanlar için şirketten bir hamle geldi.

BYD Türkiye, resmî internet sitesi üzeründen sunduğu fiyat listelerine “ÖTV oranı" sekmesi ekledi. Bu kısımda, aracın ne kadar ÖTV oranına sahip olduğu anahtar teslim fiyatıyla birlikte veriliyor. Böylece müşteriler, araç fiyatının vergisi hakkında fikir edinebiliyor.

BYD’nin Türkiye’de sattığı araçlardaki ÖTV oranları

Araç (Donanım) ÖTV oranı Fiyatı
BYD Dolphin (Comfort) %10  1.365.000 TL
BYD Dolphin (Design) %10 1.470.000 TL
BYD Atto 3 (Design) %10 1.710.000 TL
BYD Seal U EV (Design) %10 1.925.000 TL
BYD Seal U DM-i (Design) %30 2.115.000 TL
BYD Seal U DM-i AWD (Design) %60  2.950.000 TL
BYD Seal (Design)  %10 1.925.000 TL
BYD Seal (Excellence)  %60 3.090.000 TL
BYD Han (Executive) %60 3.750.000 TL
BYD TANG (Flagship) %60 4.220.000 TL

Listeye baktığımızda aracına göre oranlarn değiştiğini görebiliyoruz. Elektrikli araçlara yönelik teşvikler nedeniyle belli gücün altındaki modellerde %10’a kadar inen ÖTV’ler görebiliyoruz. Bu da diğer arabalara göre nispeten daha uygun fiyatlı olmalarını sağlıyor. Tabii ki daha yüksek araçlarda ÖTV oranları %60’a kadar çıkıyor ve fiyatlar da uçuyor.
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