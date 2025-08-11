Her yıl yeni iPhone'ların çakmasının üretildiğini görmeye alıştık fakat bu yıl tanıtılacak iPhone 17, daha tanıtılmadan çakma telefon pazarına düştü bile.

Günümüzde konu iPhone olunca çakmasını bulmak hiç zor değil ama genelde telefon tanıtıldıktan sonra ortaya çıkan bu çakma telefonlar bu sene çok daha erken harekete geçmiş gibi görünüyor.

Teknoloji sektöründen tanınan isim Sonny Dickson, iPhone 17 Pro’ya benzeyen ama aslında Android ile çalışan bir klonun fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Çakma iPhone 17 böyle görünüyor:

Paylaşılan çakma telefonda eski iPhone yazılımını andıran bir arayüz bulunuyor. Gerçek iPhone 17 Pro çıktığında iOS 26 ile gelecek ve iOS 18’le karıştırılmayacak kadar farklı bir tasarıma sahip olacak. Tabii yine de çakma telefonun iOS 26’ya en çok benzeyen kısmı, doğru duvar kâğıdını kullanmaları olmuş.

Elbette telefon çakma olsa da üretilirken tamamen sızıntılarda görülen noktalara dikkat edilmiş. Yani dış tasarım neredeyse iPhone 17 ile aynı gibi ama henüz resmî tanıtım gelmediğinden bir şey demek güç.