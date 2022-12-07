Call of Duty Serisi, Nintendo Konsollara Geliyor

Xbox Başkanı Phil Spencer, Activision satın alımı gerçekleşirse Call of Duty serisinin Nintendo konsollara geleceğini açıkladı. Spencer, PC oyuncuları için de küçük bir haber verdi.

Bu yılın başında Activision Blizzard’ı 68,7 milyar dolara satın alacağını açıklayan Microsoft, satın alımı tamamlamak üzere halen Avrupa Birliği ile çalışmalar yapıyor. Satın alım, özellikle Sony’nin agresifliğe varan tepkisini de çekmişti.

Microsoft, Sony ile satın alım çerçevesinde anlaşmak için bazı tavizler de vereceği de ortaya çıkmıştı. Bunlardan birisi de Call of Duty serisinin PlayStation’da en az 10 yıl daha olacak olmasıydı. Bugünse benzer bir anlaşma hakkında yeni bir açıklama geldi. Fakat bu kez konu Sony değil.

Microsoft, Call of Duty serisini Nintendo’ya getiriyor!

Xbox Başkanı Phil Spencer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Nintendo ile Call of Duty için anlaşma yaptıklarını duyurdu. Söz konusu anlaşmayla birlikte Call of Duty serisinin Nintendo konsollara geleceği, en az 10 yıl kalacağı belirtildi.

Call of Duty serisinin Nintendo’ya ne zaman geleceği açıklanmadı. Bununla birlikte geçmiş oyunların da Nintendo’ya uyarlanıp uyarlanmayacağı bilinmiyor. Tabii tüm bu açıklamalar, ancak satın alım AB tarafından da onaylanırsa gerçekleşecek.

PC oyuncuları için de bir açıklama geldi:

Spencer, Nintendo duyurusunun yanı sıra PC oyuncularını ilgilendiren bir açıklama da paylaştı. Başkan, Activision satın alımı tamamlandıktan sonra Call of Duty serisinin Steam’de bulunmaya devam edeceğini açıkladı. Oyun, böylece hem Xbox hem de Steam’den satın alınabilir olmaya devam edecek.