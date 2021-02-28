Call of Duty: Warzone’da “Stim Glitch” Düzeltilmiş Olabilir

Raven Software, Call of Duty: Warzone oyuncularına saç baş yolduran “Stim Glitch” sorunu bu sefer çözülmüş olabilir. Stüdyo daha önce de hatayı çözmek için defalarca yama yayınlamıştı ancak oyuncuların sorunu hala devam ediyordu.

Call of Duty: Warzone battle royale oyun dünyasına adım attığından beri birçok bug ve glitchle uğraşmak zorunda kalmıştı. Oyunun en büyük sorunlarından biri Stim Glitch. Stim’ler oyuncuların canlarını doldurmak için kullandıkları alete verilen isim. Oyuncular buldukları açık ile sonsuz Stim kullanabiliyorlar böylelikle gaz içinde istedikleri gibi dolaşabiliyorlardı.

Gaz içinde ölmeden sonsuz Stim kazanarak oyunu tamamlayan oyuncular nedeniyle, oyun gerçekten sıkıcı ve oynanmaz bir hal almıştı. Raven Software bu sefer çözümü rakiplerinin stilinde çözmüş olduğunu düşünüyor.

H1Z1 ve PUBG tarzı çözümle Stim Glitch çözülmüş olabilir

H1Z1 ve PUBG’de de daha önce benzer sorunlar görülmüş firmalar bunu küçük bir güncellemeyle çözmüşlerdi. Gaz’ın hasar derecesini seviyeye göre artırmak oyuncuların gaz içinde ilerleyişini durdurabiliyor. Raven Software sonunda bu basit ancak etkili yöntemi kullanmaya karar vermiş. Yeni güncelleme de sürekli gaz içinde bekleyen oyuncular artık daha fazla hasar almaya başlıyorlar ve Stim’in can yenilemesi olanaksız hale geliyor. Böylelikle oyuncuları gaz içinden çıkarıp savaş alanına sokmak artık mümkün.

Bunun yanı sıra güncellemeyle birlikte oyuna dört yeni operatör giriyor. Kapano “Naga” Vang, Karla Rivas, Terrel Wolf ve Samantha Maxis artık sizlerle olacak. Store Bundle alarak diğer operatörlere sezon boyunca erişebileceksiniz. Oyuna üç yeni füze silosu geldi. Ayrıca Metro, Stadyum Garajı ve Sığınaklar kapatıldı.

Sizce Stim Glitch’in bu şekilde çözülebilmesi mümkün mü? Ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin.