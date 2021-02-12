CoD: Warzone'daki Sinir Bozan Küçük Hata Giderildi

Call of Duty: Warzone'da düşmanı vurduğunuzda isabet işaretinin gözükmemesi hatası yayınlanan yeni küçük güncellemeyle giderildi. Güncellemeyle birlikte oyunda bazı ufak tefek düzeltmeler de yapıldı.

Geçtiğimiz yıl yayınlanan ve günümüzün en popüler oyunlarından birisi olan Call of Duty: Warzone, son haftalarda fazlasıyla eleştiriliyor. Daha önce hilecileriyle gündeme gelen Warzone, ortaya çıkan ışınlanma ve görünmez oyuncu hataları nedeniyle oyuncuları bir nebze kendisinden soğuttu.

Geçtiğimiz günlerdeyse Warzone'da oyuncuları rahatsız eden yeni bir hata daha ortaya çıktı. Büyük hatalar nedeniyle oyunu zaten eskisi kadar zevkle oynamayan oyuncular, bu kez kaybolan isabet işaretleri nedeniyle sinir oldu. Fakat bu küçük hata en kısa süre içinde geliştiriciler tarafından giderildi.

Warzone'daki hata, yeni güncellemeyle giderildi:

Call of Duty: Warzone, diğer Call of Duty oyunları gibi oyunculara düşmanı vurdukları zaman gözüken bir isabet işaretine sahip. Birçok CoD oyuncusu bu işarete alışık olduğundan özellikle uzak mesafede düşmanı vurup vurmadıklarını anlamak için bu işarete bel bağlayabiliyorlar.

Bununla birlikte işaretin gözükmemesi, oyuncuların rakiplerini vurup vurmadıkları konusunda tedirginlik yaşamalarına da neden olabiliyor. Bugünse Raven Software, oyundaki hatayı giderdiklerini Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımla açıkladı. Oyun için yayınlanan ufak güncelleme, bu hatanın yanı sıra bazı ufak tefek hataları da ortadan kaldırdı.

Yeni güncellemeyle birlikte oyundaki silah deneyim puanlarının çok oyunculu modda amaçlandığı gibi verilmemesi sorunu giderildi. Ayrıca "Loadout" menüsündeki kullanıcı arayüzünde meydana gelen bazı hatalar da bu güncellemeyle birlikte oyundan kaldırıldı. Güncelleme, tüm platformlardaki oyuncular için yayınlandı.

Call of Duty: Warzone, meydana gelen hatalar dışında son olarak hileler nedeniyle gündeme gelmişti. Milyonlarca takipçiye sahip ünlü isimler, oyunu hile nedeniyle terk ettiğini açıklamıştı. Bu açıklamalardan çok kısa bir süre sonra Activison harekete geçmiş, 60 bin oyuncunun hesabını banlamıştı.