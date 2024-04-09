İddiaya göre Microsoft, 9 Haziran'da bir Xbox etkinliği gerçekleştirecek ve önemli duyurular yapacak. Bunlar arasında çok merak edilen "Call of Duty Game Pass'e ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtını da görebiliriz.

Microsoft, geçtiğimiz yıl 68,7 milyar dolarlık devasa bir anlaşma ile Activision Blizzard’ı satın almıştı. Bu birleşmenin ardından da Activision Blizzard oyunlarının Game Pass’e gelmeye başladığını görmüştük. Örneğin Diablo IV geçen ay kütüphaneye dahil edilmişti.

Tabii ki kullanıcıların en çok beklediği oyunlardan biri Call of Duty serisiydi. Şirketten şu ana kadar CoD oyunlarıyla ilgili bir açıklama görmemiştik. Ancak yeni bilgiler, bunun yakında değişebileceğini gösteriyor.

Call of Duty oyunlarının ne zaman Game Pass’e geleceği haziranda açıklanabilir

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bir söylenti, Microsoft’un 9 Haziran’da bir Xbox etkinliği gerçekleştirmeyi planladığını öne sürmüştü. Sızıntıda, şimdilik Call of Duty Black Ops Gulf War olarak da bilinen yeni CoD oyunu, yeni Gears of War ve daha birçok duyurunun yapılacağı iddia edilmişti.

Ayrı bir rapor ise tek Call of Duty duyurusunun Gulf War olmayacağını gösterdi. Buna göre Microsoft, Call of Duty oyunlarının ne zaman konsol ve PC Game Pass kütüphanesine eklenmeye başlayacağını bu etkinlikle duyuracak.

Hangi Call of Duty oyunlarının geleceğini bilmiyoruz. Ancak serinin önceki yıllarda çıkan çoğu oyununun geleceğini düşünebiliriz. Belki en başlarda biraz daha eski oyunları, sonrasında ise Modern Warfare 2 veya 3 gibi yeni oyunları görebiliriz. Tabii ki şu an için kesin konuşmak mümkün değil. Detayları görmek için haziranı beklememiz gerekiyor.

Bu sene çıkacak Call of Duty oyunuyla ilgili ilk bilgiler: