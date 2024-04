Gears of War 6'nın Haziran'da Duyurulacağı İddia Edildi

Kulislerde dolaşan yeni iddialara göre Gears 6, Haziran ayında gerçekleştirilecek olan Xbox Showcase etkinliğinde duyurulacak.

Gears of War serisi uzun zamandır oyunseverlerin gönlünde yer edinmeyi başaran serilerden biri olarak dikkat çekiyor. En son Gears 5 karşımıza çıkmış olsa da serinin devam oyununun gelip gelmeyeceği konusunda net bir bilgi yok. Kulislerde dolaşan iddialara göre ise Gears of War 6, Xbox Showcase etkinliğinde ilk defa duyurulacak.

İddialara göre Microsoft, 9 Haziran'da gerçekleştireceği için büyük planlar içerisinde ve bu planlara yeni bir Gears of War oyunu duyurusu da dahil. Xbox tarafının yöneticisi Kareem Choudry firmadan ayrılırken Microsoft'un da oyun tarafında yeni bir strateji izlemeye karar verdiği biliniyor. Yine de Gears of War 6 bu değişimden etkilenmeyecek gibi gözüküyor.

Xbox Showcase gövde gösterisine dönüşebilir

Kendi markası altında önemli oyun serilerini bulunduran Microsoft, Haziran ayında oyun dünyasında âdeta gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Los Angeles Kaliforniya'da yapılacak olan Summer Game Fest'te Flight Simulator 2024, Avowed, Indiana Jones and the Great Cycle, artık Microsoft çatısı altındaki Activision'ın yeni Call of Duty oyunu gibi yapımlar da 7-10 Haziran tarihleri arasında duyurulacak.

Öte yandan Gears of War 6'nın etkinlikte duyurulacak olması pek de şaşırtıcı olmayacaktır. Oyunun yapımcısı olan The Coalition, daha önce iki duyurulmamış oyunu bu yapıma odaklanmak amacıyla iptal ettiklerini açıklamıştı.