Blizzard'ın başarılı RPG oyunu Diablo IV, sanılanın aksine en çok PC oyuncuları arasında popüler değil. Başkan Sarah Bond’a göre Xbox, Diablo IV için bir numaralı platform konumuna yükseldi.

Blizzard imzalı Diablo IV, ilk olarak Haziran 2023’te piyasaya sürülmüştü. Aksiyon ve RPG türlerindeki yapım, genel anlamda oyuncuların beğenisini kazanmayı başarmıştı. Şimdiye kadar da tıpkı serinin genelinde olduğu gibi en çok PC oyuncularını çekmesiyle biliniyordu.

Ancak Xbox Başkanı Sarah Bond’un gönderdiği, Windows Central tarafından keşfedilen bir e-posta, bunun böyle olmadığını ortaya koydu. Bond’un aktardığına göre Xbox, Diablo IV için bir numaralı platform konumuna yükseldi. Oyunun hem PC hem de PlayStation’da yer aldığını belirtelim.

Game Pass’e eklenmesi etkili oldu

Bond’un e-postasında yer alan açıklamalara göre hem Diablo 4’ün Game Pass’e eklenmesi bu durumun oluşmasında çok etkili oldu. Yapım, 28 Mart 2024 tarihinde Game Pass kütüphanesine eklenmişti. Bu hamle, Microsoft’un Activision Blizzard’ı 68,7 milyar dolara satın almasının bir parçası olarak gelmişti.

Xbox yöneticisinin açıklaması şu şekilde: “Activision Blizzard King oyunlarını hizmetlerimize entegre ediyoruz. Bu kapsamda Diablo 4’ü de Game Pass’e getirdik. Xbox, bunun ardından hızlı bir şekilde D4 oyuncuları için bir numaralı platform hâline geldi.”

Bu gelişme, Game Pass’in ne kadar etkili olduğunun bir göstergesi. Game Pass abone sayısındaki büyüme hızı azalmış olsa da sistemin hâlen güçlü olduğunu görebiliyoruz. Diğer Activision oyunları çıktığında da benzer bir tablo görmemiz olası.

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