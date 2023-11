2024 yılında yayımlanacak Call of Duty oyunuyla ilgili önemli bir iddia gündeme geldi. Konuya aşina kaynaklara göre oyun, Orta Doğu'da geçecek ve Körfez Savaşı'nı anlatacak.

Şimdilerde Microsoft bünyesinde çalışmalarını sürdüren oyun şirketi Activision, bundan bir süre önce radikal bir karar aldı. Şirket, bu karar kapsamında her yıl yeni bir Call of Duty oyunu piyasaya süreceğini duyurdu. 2023 yılı için hazırlanan Call of Duty: Modern Warfare III'ün piyasaya sürülmesi ile de gözler, 2024 yılında yayımlanacak yeni Call of Duty oyununa döndü.

Şimdiyse bu oyunla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Windows Central'ın konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberine göre Call of Duty 2024, Black Ops serisinin bir parçası olarak karşımıza çıkacak. Ve bu oyun, Orta Doğu'da geçecek.

Call of Duty 2024, çok uzun zamandır geliştiriliyor olabilir

Konuya aşina kaynaklara göre önümüzdeki yıl yayımlanacak olan Call of Duty oyunu, aslında yıllardır geliştiriliyor. Üstelik bu oyunun geliştiricisi, Call of Duty: Black Ops serisini de üstlenen Treyarch.

Yeni oyunun, Treyarch tarafından üstlenilen en uzun süreli yapım olduğu bildirilirken, oyunun sonbahar veya kış mevsimine kadar çıkış yapmayacağı ifade ediliyor. Yani Call of Duty 2024 için yaklaşık bir yıl bekleyeceğiz.

Yeni Call of Duty oyunu, Körfez Savaşı ve CIA ilişkisini anlatacak

Edinilen bilgilere göre Call of Duty 2024, 1990 yılında başlayan Körfez Savaşı'nı konu edinecek. Belki bilenler vardır; Irak, 1990 yılında Kuveyt'i işgal etmiş, aralarında ABD, İngiltere ve Fransa gibi devlerin de bulunduğu 30'dan fazla ülkeyi karşısında bulmuştu. İşte yeni Call of Duty oyunu da tam olarak bu konulara odaklanacak. CIA'in Körfez Savaşı'ndaki rolü, oyunun ana teması olacak.

Bu arada; Call of Duty 2024'ün Körfez Savaşı'nı anlatacağı iddiaları, ilk kez 2023'ün başında gündeme geldi. İşte bugün gelen iddiaların aylar öncekilerle tutarlı olması, doğruluk olasılığını artırıyor. Tabii yine de Activision veya Treyarch cephesinden gelecek resmî açıklamayı beklemek gerekecek.