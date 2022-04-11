Bu Aylarda Sık Sık Görülen Çam Kesesi Tırtılından Uzak Durun

Tam da bu aylarda ortaya çıkan ve insan, hayvan ve bitkilere zararı bulunan bir böcek türü var. Konvoy yapıp gezen çam kese tırtıllarından bahsediyoruz. Bu zararlı canlılar, özellikle köpeklerimiz için çok ölümcül olabiliyor.

Daha önce hiç yolda veya parkta yürürken karşınıza bir tırtıl ordusu çıktı mı? Böyle uzun bir sıra halinde hareket eden bu tırtıllar, son derece birlik ve beraberlik içinde görülüyorlar. Çam kese tırtılı olarak adlandırılan bu türün ağaçlardan hayvan ve insanlara kadar pek çok canlı için çok ciddi zararları bulunuyor. Biz insanlar için çok ciddi alerjik reaksiyona neden olabilen bu tırtıl türü, özellikle köpeklerde ölümle sonuçlanabilecek vakalara neden oluyor.

Pek çoğumuz çam tırtılının köpeğimize olan etkilerini bilmediği için önemsemiyor. Çünkü bu tırtıllar her yerde varlar. Sonuçta ne kadar tehlikeli olabilir değil mi? Tırtıllar hakkındaki bu düşünce tarzı son derece yanlış. Çünkü başta köpekler olmak üzere canlılara verdikleri zararlar son derece korkutucu. Köpeğinizi bu zararlı hayvanlarla temastan korumalısınız. Ayrıca sokakta yaşayan köpeklerin çam kese tırtılıyla temas ettiğini görürseniz dostlarımızı en yakın veteriner sağlık kuruluşuna ulaştırmak onun hayatını kurtarmanızı sağlayabilir.

Çam kese tırtılı nedeniyle tıbbi müdahale almak zorunda kalan köpek sahibinin açıklaması

Özellikle içine girdiğimiz dönemde sık sık karşılaşılan çam kese tırtılı, Instagram fenomeni berraque'nin köpeği "Frida"yla de temas etmiş. Berraque, köpeği Frida'nın çam kese tırtılıyla temasının ardından paylaştığı gönderide olayı nasıl fark ettiğini şu sözlerle açıklıyor:

"Ben nasıl farkettim? Frida 10 dakika bahçede dolandı. Hemen geri geldi ve patileriyle şiddetli bir şekilde ağzını ovalamaya başladı. Tükürükleri aktı ve aşırı kaşıntı ve huzursuzlukla ağzını tırnaklamaya başladı. Biraz kustu ve titremeye başladı. Bunların hepsi 5 dakika içinde oldu."

Çam kese tırtılını yalayan köpeklerde görülen belirtiler neler?

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Çam kese tırtılı, köpeklerle temas halinde ciltte ve mukozalarda aşırı duyarlılık reaksiyonu oluşturabilir. Tırtılların karnının alt kısmında bulunan ayaklarda çok sayıda beyaz ve sarıya yakın açık kahverengi kıllar bulunur. Bu kıllar temas eden canlıda dermatite neden olur. Köpeğiniz bu zararlı canlıyla temas ederse oluşabilecek bazı bulgular şunlardır;

Solunum sıkıntısı

Taşipne (Hızlı ve sığ nefes alma)

Hipotermi (Vücudun ısı kaybetmesi)

Siyanoz (Kandaki oksijenin azalması sonucu deri ve mukozanın koyu mavimsi renk alması)

Dil ödemi

Libiyal anjioödem (Deri ve iç organlarda oluşan ödem)

Pityalizm (Tükürüğün fazla salgılanması)

Konjonktivit (Göz akını çevreleyen şeffaf doku ve göz kapaklarının iltihaplanması)

Dilde ciddi nekroz

Çam kese tırtılı köpekler için neden bu kadar tehlikeli?

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Bu minik canlı aslında sadece köpekler için değil kediler ve diğer hayvanlar için de tehlikeli. (Sadece kediler bu tırtıllara hem çok yaklaşmıyor hem de yaklaşşa bile daha hafif etkilerle atlatabiliyor.) Ancak dışarı çıkarıp çam ağacı gibi ağaçların köşelerinde gezdirdiğimiz köpekler, bu tırtıllarla temas edebiliyorlarlar. 3 ila 5 cm boya ulaşan çam kese tırtılları, nisan - mayıs döneminde ağaçlardan inip koloniler halinde yemek aramaya çıkıyorlar. Bu mevsimlerde yere indiklerinde köpeğinizin de dikkatini çekiyor.

Daha sonrasında bir kelebek olacak larvaları merak eden köpekler, bu zehirli canlılara patileriyle veya ağızlarıyla dokunuyor. Köpeğiniz tırtıla patisiyle dokunsa da larvadan çıkan asidik zehir (thaumetopoein) canını yakıyor ve acısını dindirmek için patisini yalamaya başlıyor. Bunu yaptığındaysa zehir artık ağzına ulaşmış oluyor.

Önlem alınmazsa ölümle sonuçlanabilir

Dostlarımız için son derece acılı bir süreç olan bu noktada köpek sinirlenip yutkunmaya başlıyor. Sadece birkaç dakika içinde dil ödemi görülmeye başlıyor. Bu süreç bazen normalinden de daha ağır geçebilir. Bu durumlarda köpekler larinks ödeminden ötürü ağzını kapatamadığı gibi nefes alma zorluğu çekmeye başlıyor.

Bu süreçte köpek tırtılı yuttuysa kusmaya başlayabilir. Kısa bir süre sonra venöz kan akışı zorluğu nedeniyle dilin bir kısmı veya tamamı siyonize olur. Olayın farkına varılıp tedaviye hemen başlanmadığında köpeğin ölmesine neden olacak durumlarla karşılaşılabilir. Önlemin alınmadığı durumlarda kanda pıhtılaşma meydana gelebilir. Ayrıca temastan 2 ila 5 gün arasında dil nekrozu yaşanabilir ve dilde parçalanmalara neden olabilir.

Köpeğin çam kese tırtılıyla temas etmesi durumunda tedavi yöntemleri nelerdir?

Köpeğiniz çam kese tırtılıyla temas ederse hızlı bir şekilde veterinere götürülmesi gerekiyor. Ağır solunum sıkıntısı çeken köpeklerde derhal entübasyon gerekliyken, antihistaminik ilaçlar ve kortikosteroidler kullanılarak köpeğinizin hayati tehlikesinin atlatılması sağlanıyor. Köpeğin dili şiştiğinde sıcak su ile dili yıkama faydalı olabilir. Tırtıldan gelen toksini deaktive eden sıcak suya bir diğer alternatif de sirke kullanımıdır. Tüm bu tedavi yöntemlerinden önce ilk amacınızın bu konuda yetkin bir veterinere ulaşmak olduğunu lütfen unutmayın.

Köpeğinizin çam kese tırtılından uzak kalmasını nasıl sağlarsınız?

Özellikle nisan - mayıs ayları arasında köpeğinizi yürüyüşe çıkarırken çam ağaçlarının olmadığı yerlerde dolaştırmaya, kokladığı yerlere ayrıca dikkat etmeye çalışmalısınız. Eğer çam ağaçlarında tırtıl yuvaları görüyorsanız bunları belediye ekiplerine haber vererek sadece köpekleri değil, diğer hayvanlarla birlikte ağaçları da kurtarabilirsiniz.

Bugün sizlere özellikle nisan ve mayıs aylarında çok sık gördüğümüz ve yemek bulmak için konvoylar halinde yere inen çam kese tırtıllarının neden olduğu ve insanlar için zararlı köpekler için de öldürücü olabilecek bir temas durumundan bahsettik. Peki sizin çam kese tırtıllarıyla anılarınız var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.