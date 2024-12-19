Penske-Donohue '67 Camaro, açık artırmaya sunuluyor ve milyonlarca TL'ye satılması bekleniyor.

Amerikan otomobil tarihinin en ikonik modellerinden biri olan Penske-Donohue '67 Trans-Am, açık artırmayla satışa sunuluyor. Gelmiş geçmiş en benzersiz Camaro, 7-19 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Mecum Auctions Kissimmee etkinliğinde satışa çıkacak.

Aracın satışa sunulması, koleksiyoncular için büyük bir anlam taşıyor. İkonik model pek çok yeniliği de bir arada barındırıyor olacak.

İkonik modelin satışı şimdiden merak konusu oldu

Penske, Camaro’nun gövde panellerini inceltmek için Lockheed ile işbirliği yaparak araca 115 kg’lık bir ağırlık avantajı sağlamış. Bu işlem sayesinde araç, “Lightweight” (hafif) olarak adlandırılmış.

Yarış pilotu Mark Donohue, bu modelin kendi yarış tekniklerini geliştirmesinde önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Bu özel Camaro Donohue-Penske ortaklığının simgesi haline gelerek Amerikan yarış tarihinde efsaneleşmiş bir yere sahip. Müzayedenin açılış fiyatı henüz açıklanmasa da, Camaro’nun son teklifinin yedi haneli bir rakamla gerçekleşmesi bekleniyor.