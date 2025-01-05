Günlük olarak temizlikte elimiz, ayağımız olan çamaşır makineleri, programlara göre yıkama sağlıyor. Bizler, bu programlarda makineyi çalıştırarak onun performansından maksimum verim aldığımızı düşünüyoruz. Ancak gerçekler pek de böyle olmayabilir.

Rutinimiz hâline gelen çamaşır yıkamak, artık tek bir tuşla gerçekleşiyor. Programı ayarla ve çalıştır!

Genellikle, günlük kıyafetlerimizi 30-40 derecelerde yıkarken atladığımız bir şey var: Bu durum, makinenin ömrüne zarar verir mi?

Uzmanlar, hem giysilerimizi hem de makinelerimizi en iyi hâllerinde tutan özelliği atladığımızı belirtiyor.

Herkesin makinesinde günlük olarak uyguladığı birkaç program vardır. Bu programların dışında çamaşırları da nadiren yıkıyoruzdur. Aslında bu durum, sandığımızdan daha tehlikeli olabiliyor. Çünkü sınırlı bir kullanım sağladığımız makinenin ömrünü de etkiliyor.

Sürekli çalışan makinelerin de tıpkı bizler gibi bir durup dinlenmeye, temizlenmeye ve arınmaya ihtiyacı oluyor. İşte bu ihtiyacı görmezden gelerek, tüm çamaşırları aşırı sıcak olmayan, aynı programda yıkayarak makinenin sağlığına ket vuruyoruz.

Çamaşır makineniz eskisi gibi çalışmıyorsa, sebebi siz olabilirsiniz.

Devamlı aynı sıcaklıkta makineyi çalıştırmak, bir süre sonra makinenin kendi kendisini temizlemesinin de önüne geçiyor. İçinde biriken kir, deterjan ve hatta yumuşatıcı kalıntıları, orada birikerek makinenin ömrünü çürütüyor.

Çoğu insan, düşük sıcaklıkları “enerji tasarrufu” için de tercih ediyor. Yüksek sıcaklıkların, sadece inatçı lekelerle kullanılabileceğini düşünüyoruz. Bu düşünce, o kadar da doğru değil. Çünkü düşük sıcaklık, enerji tasarrufu sağlarken mikropların da tam anlamıyla yok olmamasına neden olabiliyor.

Uygun çamaşırları daha yüksek derecelerde yıkamak, dezenfekte için de gerekli.

Uzmanlar, çamaşırların yüksek sıcaklıklarda yıkanmasının dezenfeksiyon açısından da oldukça önemli olduğunun altını çiziyor. Üstelik bu mikroplar, sadece giysilerle sınırlı değil. Makinenin temizlenmesi, ömrünün uzaması için de gereken bir temizlikten bahsediyoruz.

Elbette sürekli yüksek sıcaklıklarda makine çalıştıramayız. Ancak çok az kişinin kullandığı “tambur temizleme programı”, nadiren de olsa kullanılmalı. Bu program, yüksek sıcaklıkta makineyi çalıştırarak biriken her şeyi de temizlemeye yardımcı olacaktır.

Peki ya çok fazla elektrik tüketirse?

Yüksek sıcaklıklar, genelde ekonomik olmadığı ve çok fazla enerji harcadığı için de ülkemizde tercih edilmiyor. Elektronik aletlerin birçoğu, “ekonomik” programda çalıştırılıyor. Uzmanların ise bu konuda da bir görüşü var…

30 derece ve altında çamaşır yıkamak, enerji tasarrufu sağlıyorken bahsettiğimiz temizliği ne yazık ki o kadar da sağlamıyor. 60 ve 90 derecelik yıkamalar ise enerji konusunda o kadar da korkutucu değil. Su, bu sıcaklıklara programın bir noktasında ulaşıyor ve deterjan ve yumuşatıcıların kullanımınız optimize ediyor.

Yüksek sıcaklıktaki yıkamaları, her zaman olmasa da bazı zamanlar rutininize dahil ederek çamaşır makinenizin enerji kullanımında artış sağlarken çamaşırların da daha temiz çıkmasına yardımcı olabilirsiniz.

Peki siz, çamaşır makinelerindeki “tambur temizleme” özelliğini biliyor muydunuz?

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