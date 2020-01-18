Canon, Sahte Batarya Satanlara Karşı Açtığı Davayı Kazandı

Canon, kendi bataryaları gibi gözüken sahte bataryalar üretip eBay üzerinden satan kişileri yetkili mercilere şikayet etmişti. Firma açılan davayı kazanmayı başardı.

Bir firmanın ürününe muadil ancak yan sanayi ve görece daha düşük kalite ürünler üretip piyasaya sürebilirsiniz. Çoğu durumda bu hareketiniz firmaların kendinden bile çok büyük bir tepki çekmeyebilir. Bir firmanın markasını ve tasarımını tamamen alıp onun kopyasını üretmek ise suçtur.

Canon, firmanın ürettiği bataryaların sahtesini satan iki eBay satıcısına karşı dava açmıştı. firma bu davaları kazandığını açıkladı. İki sayısı çok gözükmeyebilir ancak firmanın ciddiyetini göstermesi açısından önemli.

Canon’dan resmi açıklama

Genelde firmalar, bu türden davaların ardından basın açıklaması gerçekleştirmez. Yapan firmalar da genelde Disney gibi eğlence sektöründe yer alan firmalar olur. Canon’un mahkeme sonuçlarını basın açıklaması ile duyurması da bu açıdan dikkat çekici.

Canon ABD ve Canon Japonya tarafından açılan dava sonucunda iki kişinin sahte Canon ürünleri satmasının önüne geçildiği ve bu kişilerin ciddi bir para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Kişilerin Canon markasını izinsiz kullanmak ve sahte ürünler üretmekten dolayı ceza aldığı belirtildi.

Firma bu hamleyle kendi markasını koruduğu kadar Canon müşterilerinin ve cihazlarının sağlığını da korumayı amaçlıyor. Sonuçta sahte pillerin nasıl yapıldığı, elektrik devrelerinin nasıl olduğu bilinmiyor. Ayrıca performansı düzensiz olan piller patlama yaşanmasına neden olabiliyor.

Canon, markayı ve tüketicileri korumak istiyor

Bir anda patlayan “Canon” bataryaları haberlerinin interneti sarması kesinlikle firma için bir halkla ilişkiler felaketi olacaktır. Böyle bir durumda firmanın patlayan bataryaların aslında sahte bataryalar olduğunu ispatlaması da oldukça uzun sürebilir. Firma batarya sahteciliği konusunda çok ciddi, hatta bu amaçla kurdukları bir sayfaları ve bir de sahte batarya anlama yöntemleri videoları var. (Videoyu en aşağıda görebilirsiniz.)

Canon tabii ki sahte batarya üreticilerinin hedefinde olan tek firma değil. Nikon da kendi sahtelerini üretenlerle mücadele ediyor. Hatta bazı mağaza zincirleri de farkında olmadan sahte ürünlerden alıp envanterine ekliyor ve satıyor. Sahtecilerin yöntemleri geliştikçe gerçek bataryalar ile sahtelerini ayırmak zorlaşıyor.

https://youtu.be/-e752Xpvp7A