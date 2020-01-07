Canon, Yeni DSLR Kamerası EOS-1D X Mark III'ü Tanıttı

Fotoğrafçılar için ürettiği ürünlerle adından söz ettiren Canon, EOS-1D X Mark II'nin devamı niteliğinde olan yeni DSLR kamerası EOS-1D X Mark III'ü tanıttı. Yeni kamera, bir önceki modele göre çok daha gelişmiş özellikler sunuyor.

Fotoğraf makinesi denince akla gelen ilk markalardan biri olan Canon, 2016 yılında tanıttığı EOS-1D X Mark II DSLR kamerasının devam modelini bugün tanıttı. Şirketin tanıttığı yeni amiral gemisi DSLR kamerasının ismi EOS-1D X Mark III oldu.

Canon, EOS-1D X Mark III’ün kamerasının profesyonel sporlardan, foto muhabirlerinden, düğün ve vahşi doğa fotoğrafçılarından gelen geri dönüşlere göre tasarlandığını açıkladı. Canon EOS-1D X Mark III; yeni tasarlanmış, Canon’un DIGIX X görüntü işlemcisi ve High Detail Low-Pass filtresiyle birlikte 20,1 megapiksel tam çerçeve CMOS sensörü bünyesinde barındırıyor.

Canon EOS-1D X Mark III, daha yüksek ISO değerinde daha iyi fotoğraf kalitesi sunuyor:

Yeni Canon EOS-1D X Mark III’te bulunan sensör, filtre ve işlemci bir araya gelerek yüksek ISO değerlerinde daha yüksek çözünürlük, hassaslık ve fotoğraf kalitesi sunuyor. Canon EOS-1D X Mark II’teki 100-51.200 ISO değerleri büyük bir yükselişle EOS-1D X Mark III’te 100-102.400 değerlerine ulaşabiliyor. Hatta bu değerler 50-819.200’e kadar da yükseltilebiliyor.

Ana DIGIC X işlemcisinin yanı sıra Canon EOS-1D X Mark III, kameranın AF/AE işlevselliğine adanan DIGIC 8 işlemcisini de bünyesinde barındırıyor. Böylece bir önceki modele göre görüntü işleme gücü 3,1 kat daha artmış oluyor. Bununla birlikte Dual CMOS AF işleme performansında tam 380 kat iyileştirme görülüyor.

Canon EOS-1D X Mark III’ün kamerası optik tarayıcı kullanılırken saniyede 16 kare çekebiliyor. Live View moduna geçiş yapılırsa bu değer, saniye başına 20 kareye kadar yükselebiliyor. Kamerada bulunan geçici bellek 1.000 adet ve üzeri RAW+JPEG fotoğrafları barındırabiliyor.

Canon’un yeni kamerasında bulunan otomatik odak sistemi, öznenin kafasını ve yüzünü takip etmek için Deep Learning teknolojisini kullanan 191 noktalı optik tarayıcıyı kullanıyor. Canon, otomatik odak sensörünün yeni kare piksel tasarımıyla yeniden tasarlandığı belirtti. Böylece otomatik odağın ortasındaki çözünürlük tam 28 kat artış yaşadı.

Video konusuna geldiğimizde ise Canon EOS-1D X Mark III, 12 bit 5,5 K RAW video kaydı yapabiliyor. Ayrıca cihaz, 4K 60p videolarda yüksek hızlı örnekleme sunuyor. Kameranın arkasında 3,2 inçlik 2,1 milyon pikseli barındıran dokunmatik bir LCD ekran yer alıyor.