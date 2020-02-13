Fotoğraf makinesi ve kamera alanında öne çıkan markalardan biri olan Canon, yeni aynasız fotoğraf makinesi EOS R5'i iddialı özelliklerle duyurdu. EOS R5, Canon için ilklerin kamerası oldu desek abartmış olmayız.

Canon, yeni 8K çekim yapabilen aynasız fotoğraf makinesi olan Canon EOS R5'i duyurdu. Uzun süredir söylentilere konu olan EOS R5'in özelliklerine dair pek çok şey bilinmiyordu ancak Canon, fotoğraf makinesini ve bazı özelliklerini ilk kez açıkladı.

Canon, geçmişte fotoğraf makinelerine görüntü sabitleyici koymaktan kaçınıyordu ve bunun yerine lens tabanlı sabitlemenin daha üstün olduğunu öne sürüyordu. Ancak şirket, ilk kez EOS R5 ile fotoğraf makinelerinde gövde içi görüntü sabitleme (IBIS) sistemini kullandığını açıkladı. Şirket, yeni IBIS sisteminin lens tabanlı sabitleme sistemi ile birlikte çalışacağını duyurdu.

Canon EOS R5, markanın ilklerini bir araya getiren fotoğraf makinesi olarak öne çıkıyor. EOS R5, Canon'un sinema kameralarının dışında, geleceğe yönelik video içeriği için geliştiriliyor. Fotoğraf makinesi, şaşırtıcı bir şekilde 8K yüksek çözünürlüklü video çekebilecek. 8K video formatı henüz yaygın hale gelmedi. Bu nedenle EOS R5, çektiğiniz görüntüleri 4K'ya dönüştürebilmenize de imkan tanıyacak.

Tüm bunların yanı sıra fotoğraf makinesinde 45 MP tam kare kamera olduğu söyleniyor ancak Canon henüz kameranın sensörünü detaylandırmadı. EOS R5, mekanik deklanşörünü kullanarak 12 fps'de veya elektronik deklanşörünü kullanarak 20 fps'ye kadar çekim yapabilecek. Bu, Canon 1DX Mark III'ten biraz daha yavaş ancak spor veya vahşi yaşam çekimleri için yeterince hızlı. Canon EOS R5, çözünürlük-hız kombinasyonu ile adeta Sony A7R IV'e cevap niteliğinde ve eski yüksek çözünürlüklü Canon EOS 5DS gibi DSLR makinelere aynasız bir eşdeğer olarak gelecek.

Son olarak, EOS R5'in dahili 5 GHz Wi-Fi desteği içereceği ve EOS 5D Mark IV ile aynı şekle ve uyumluluğa sahip yeni bir batarya ile geleceği öngörülüyor. EOS R5 için henüz sadece geliştirme aşamasında olduğu duyurusu yapıldı. Canon, açıklamalarında teknik özellikler açısından bazı boşluklar bıraktı. Fotoğraf makinesinin fiyatı ve çıkış tarihi de henüz açıklanmadı.