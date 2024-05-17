Sabahları gözlerimizin pınarlarında ya da çevresinde çapaklar oluşuyor. Kısa süreli uykularda değil de, gece uykularında rastladığımız bu durum sizce neden oluyor olabilir?

Aslında basit bir cevabı var. Ama öncelikle bu çapakların nasıl oluştuğunu anlamamız gerekiyor.

Her sabah karşılaştığınız bu manzara, belki de o kadar kötü bir şey değildir.

Gözlerimiz sadece görme işlevi gerçekleştirmiyor.

Özellikle gün boyu bu işlevi yerine getirirken yorulan gözlerimiz, geceleri dinlenmeye geçiyor. Rahatlamış bir şekilde gözlerimizi kapattığımızda ise bizim sabahları karşılaştığımız ‘çapak’ oluşumu devreye giriyor.

Hiçbirimizin farkında olmadan gerçekleşen bu durum, aslında sanıldığı kadar pislikle alakalı değil, aksine temizlikle yakından ilgili.

Çapak, ekstrem bir durum olmadığı sürece rahatsızlık belirtisi değildir.

Çapaklar, gözlerimizin içinde ve etrafında sürekli olarak bulunan ince bir mukus tabakasından oluşuyor. Bu tabaka, gözlerimizin, burnumuzun ve ağzımızın nemli kalmasını sağlıyor ve dışarıdan gelen toz, kir gibi yabancı maddeleri engellemeye yardımcı oluyor.

Aslında çapakların oluşum saati yok, şu an bunu okurken bile oluşmaya devam ediyor. “Peki neden sadece uyurken çapak oluşuyor?” derseniz de çok basit bir cevabı var: Gün içinde gerçekleştirdiğimiz göz kırpma, bu mukus tabakasını temizliyor ve biz, temizlenen çapakları görmüyoruz.

Uyurken de gözlerimizi kırpamadığımız için etrafında biriken mukus tabakası, çapak olarak karşımıza çıkıyor.

Ekran karşısında çok vakit harcayanlar, bilgisayara çok bakanlarda daha sık yaşanan bu durum, gün içerisinde yeterince gözlerinizi kırpmazsanız da oldukça belirgin bir hâl alıyor.

Normal şartlarda korkacağınız bir durum da yok. Çapak, herhangi bir sağlık sorunu belirtisi değildir; aksine sağlıklı bir durum. Fakat bazı istisnalar dışında.

Gözyaşı bezi tıkanması, yağ bezlerinin aşırı çalışması gibi durumlarda da çapaklanma sık tekrar eder. Böyle bir durumda doktora başvurmanız en sağlıklısı olacaktır.

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