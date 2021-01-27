OnePlus Kurucusu Carl Pei, Londra merkezli yeni tüketici teknolojileri girişimi Nothing'i duyurdu. Nothing markalı ilk akıllı cihazlar, bu yılın ilk yarısında gün yüzüne çıkacak.

OnePlus kurucusu Carl Pei, Nothing (Hiçbir şey) adında yeni bir girişim duyurdu. Londra merkezli bir tüketici teknolojileri şirketi olacağı ifade edilen Nothing’in yatırımcıları arasında Tony Fadell, Casey Neistat, Kevin Lin, Steve Huffman ve Josh Buckley gibi yüksek profilli yatırımcılar bulunuyor.

Carl Pei’nin açıklamalarına göre Nothing, kusursuz bir dijital gelecek yaratmak için insanlar ile teknoloji arasındaki engelleri kaldırmayı amaçlıyor. Yapılan açıklamalara göre Nothing, en azından başlangıçta dijital abonelik servisleri yerine donanım satışından gelir elde edecek.

Carl Pei’ye göre Nothing, yalnızca kurucu ekibine ve yatırımcılarına ait olan bağımsız bir şirket ve kendi Ar-Ge departmanına sahip. Nothing’in cihaz üretimi konusunda anlaşmalı olduğu üreticiler olsa da şirket, Xiaomi-Redmi ya da Huawei-Honor benzeri “yeniden markalandırılmış” ürünler ortaya koymayacak.

Carl Pei, Nothing markalı ilk akıllı cihazların bu yılın ilk yarısında piyasaya sürüleceğini açıkladı. Ayrıca Pei, duyuru sırasında Nothing ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Teknolojide “ilginç” bir şey olmayalı uzun zaman oldu. Taze bir değişim esintisinin zamanı geldi. Nothing’in misyonu, kesintisiz bir dijital gelecek yaratmak için insanlar ve teknoloji arasındaki engelleri kaldırmak. En iyi teknolojinin güzel, ancak doğal ve sezgisel olduğuna inanıyoruz. Yeterince geliştiğinde arka planda kaybolmalı ve yokmuş gibi hissettirmeli.”