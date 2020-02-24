Netflix, DC Projekt'in Değerine Değer Kattı

The Witcher rüzgarının tüm dünyayı etkisi altına almasının ardından, popüler oyun serisinin geliştiricisi CD Projekt'in yükselişi devam ediyor. CD Projekt, artan piyasa değeriyle Avrupanın en değerli ikinci oyun şirketi olmayı başardı.

CD Projekt, piyasa değeri açısından Ubisoft'un ardından Avrupa'nın en büyük ikinci video oyunu şirketi oldu. Şirketin başarısında The Witcher oyunlarının satışlarını %554'e kadar artıran popüler Netflix dizisi ve The Witcher 3'ün Switch sürümünün piyasaya sürülmesi önemli rol oynadı.

CD Projekt geçtiğimiz ay 6,8 milyar dolar değerinde olmasına rağmen, The Witcher 3 satışlarının hızlı yükselişi sayesinde değerini 8 milyar dolara kadar çıkardı. The Witcher markasının Netflix dizisiyle yaşadığı başarının yanı sıra, şirketin merakla beklenen yeni oyunu Cyberpunk 2077'nin tanıtımları da bu başarıda en büyük pay sahibi oldu.

Öte yandan Ubisoft, şu anda 9,6 milyar dolarlık değeriyle ilk sırada yer alıyor. CD Projekt'in tek bir markayla ikinci sıraya yerleşmesi büyük bir başarı olarak görülüyor. Geliştiricinin ertelenen yeni oyunu Cyberpunk 2077, beklenen etkiyi yaratması halinde şirketi Avrupa'da ilk sıraya taşıyabilir.

The Witcher 3'ün gelirleri yakın zamanda sadece Steam platformunda 50 milyon dolara ulaşmıştı. Ayrıca CD Projekt, The Witcher 3'ün Switch ve PC versiyonları için Steam ve GOG aracılığıyla platformlar arası kayıt özelliğini tanıtmıştı. Geliştirici ne yazık ki, PS4 ve Xbox oyuncuları için böyle bir çalışma yapmayacağını duyurdu.

Cyberpunk 2077, 17 Eylül'de PS4, Xbox One, PC ve Stadia için piyasaya sürülecek. Nvidia, geçtiğimiz günlerde açık dünya RPG için GeForce Now desteğini açıkladı.