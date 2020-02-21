Netflix, popüler dizisi The Witcher'ın ikinci sezonunun yapımına resmi olarak başlandığını duyurdu. Yeni sezonun 2021 yılında yayına gireceği söylenirken, kesin bir tarih henüz saptanmadı. İkinci sezonda birçok yeni karakter seyirciyle buluşacak.

2019'un aralık ayında yayınlanan Netflix'in popüler dizisi The Witcher'dan hayranlarına müjdeli haber geldi. Netflix tarafından yapılan açıklamayla birlikte dizinin ikinci sezonunun çekimlerine başlandığı ve yeni oyuncuların kadroda yer aldığı belirtildi.

2021 yılı içerisinde yayınlanacak olan yeni sezonda, dizinin ana kahramanı Geralt rolüyle Henry Cavill, büyücü Yennefer rolüyle Anya Chalotra, Ciri rolüyle Freya Allan ve Jaskie rolüyle Joey Batey seyirciyle buluşacak. Bunların yanı sıra MyAnna Buring, Tom Canton, Lilly Cooper, Jeremy Crawford, Eamon Farren gibi isimler de tıpkı birinci sezonda olduğu gibi ikinci sezonda da yer alacak.

Mads Mikkelsen ikinci sezonda yok:

Geralt'ın birinci sezonda karşılaştığı çeşitli canavarlarla olan savaşlarından zevk alan seyircilere de müjde veriliyor. İkinci sezonda bu mücadeleler yine fazlasıyla yer alacak. Dizinin yaratıcısı Lauren S. Hissrich, Nilfgaardian zırhına da değindi. Seyircileri daha ilk sezon yayınlanmadan önce meraklandıran Nilfgaardian zırhına ikinci sezonda tamamen başka bir açıdan bakılacak.

İkinci sezonda yer alacak oyunculardan; Young Wallender'dan tanıdığımız Yasen Atour 'Coen' rolüyle, Agnes Bjorn 'Vereena' rolüyle, Peaky Blinders'tan tanıdığımız Paul Bullion 'Lambert' rolüyle, Hızlı ve Öfkeli 9'da boy gösteren Thue Ersted Rasmussen 'Eskel' rolüyle, The Danish Girl filminden Aisha Fabienne Ross 'Lydia' rolüyle, Game of Thrones'tan Kristofer Hivju 'Nivellen' rolüyle ve Mecia Simson 'Francesca' rolüyle seyircilerin karşısına çıkacak.

Diziye ikinci sezonda dâhil olacak 'Vesemir' rolü için Michael Keaton ve Mads Mikkelsen‘e teklif götürüldüğü ancak bu oyuncularla anlaşılamaması nedeniyle rolün Mark Hamill’e teklif edildiği de gelen bilgiler arasında.

İkinci sezonun ilk iki bölümünü Stephen Surjik, üçüncü ve dördüncü bölümünü Sarah O’Gorman, beşinci ve sekizinci bölümünü Ed Bazalgette, altıncı ve yedinci bölümünüyse Geeta Patel yönetecek. The Witcher’ın ikinci sezon çekimlerinin ağustos ayına kadar devam edeceği bildiriliyor.