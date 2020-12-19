CDPR'dan Cyberpunk 2077'nin Fiziksel Kopya İadesi Açıklaması

Son yılların en tartışmalı oyunu Cyberpunk 2077'nin geliştirici stüdyosu CD PROJEKT RED, oyunun fiziksel kopyasının iadesiyle ilgili açıklama yaptı. Stüdyo, oyunu iade etmek isteyenlerin kendileriyle iletişime geçmesini istedi.

Son yılların en çok beklenen ve çıkışından sonra en çok tartışma yaratan oyunlarından bir tanesi olan Cyberpunk 2077'nin sorunları CD PROJEKT RED'e oldukça pahalıya mâl oldu. Oyunun özellikle PlayStation 4 ve Xbox One konsollarında çıkan sürümü neredeyse oynanamayacak derecedeydi.

Oyunun PlayStation sürümünün dijital kopyasını satın alanlar da iade işlemlerine başladılar ve iade işlemlerinin başlamasıyla birlikte oyun PlayStation Store'dan da kaldırıldı. Geliştirici stüdyo CD PROJEKT RED de oyunu PS Store'a geri getirmek için sıkı bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

CD PROJEKT RED'den fiziksel kopya iadeleriyle ilgili açıklama

Oyunun dijital kopyalarının iadesi, görece daha basit olan noktaydı ancak bir de oyunun fiziksel kopyaları bulunuyor. Birçok oyuncu, oyunun fiziksel kopyasını satın almış durumda. Peki, fiziksel kopyaların iade işlemi nasıl olacak?

Mağazalar, genellikle kutusu açılmış Blu-ray disklerin iadelerini kabul etmiyor. Dolayısıyla oyunu Blu-ray olarak alanların da bir mağduriyeti söz konusu ve CD PROJEKT RED'den bu konuyla ilgili de bir açıklama geldi.

Polonya merkezli stüdyo, oyunu satın aldıklarına dair belge ile birlikte şirketle iletişime geçilirse geri ödeme yapılacağını dile getirdi. Yayınlanan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Oyunu aldığınız mağazadan geri ödeme alamıyorsanız 21 Aralık tarihine kadar bizimle iletişime geçin". Siz de oyunun fiziksel kopyasını satın aldıysanız ve iade etmek istiyorsanız [email protected] e-posta adresi üzerinden şirket ile iletişime geçebilirsiniz.

Oyunu iade etmeyip yamalarla ve güncellemelerle düzeltilmesini bekleyenlerdenseniz oyun için yayınlanan Hotfix 1.05 yamasıyla ilgili haberimizi okuyabilir ve yeni yamayla birlikte yapılan düzeltmeler hakkında bilgi edinebilirsiniz.