CD PROJEKT RED'in Hisse Fiyatları Son 2 Ayda %25 Düştü

Geçtiğimiz günlerde Cyberpunk 2077'nin bir kez daha ertelendiğini duyurulan Polonya merkezli oyun stüdyosu CD PROJEKT RED'in hisse fiyatları düştü. Şirket, borsada son iki ay içerisinde %25'lik düşüş yaşadı.

Özellikle The Witcher 3 ile oyuncular arasında bilinirliği artan ve büyük bir popülerlik yakalayan CD PROJEKT RED, aynı zamanda borsada işlem gören şirketler arasında bulunuyor ki bu haberimizin konusu da tam olarak bununla alakalı.

Polonya merkezli oyun geliştiricisinin hisse fiyatı, ağustos ayında pik noktasına ulaşmıştı. Şirketin piyasa değeri, ağustos ayı içerisinde 42,4 milyar Polonya Zlotisi'ne yani yaklaşık 90 milyar TL'yi görmüştü. Ancak şirketin pik noktasında kalması çok uzun sürmedi.

CD PROJEKT RED'in hisse fiyatı %25 düştü

Şirketin en yüksek piyasa değerine ulaştığı dönemde hisse başı fiyatı 461 zlotiye (972 TL) ulaşmıştı. Ancak şirketin Cyberpunk 2077'yi tekrar tekrar ertelemesi, şirketin hisseleri ve hissedarları arasında olumsuz bir etki yaratmışa benziyor.

Ağustos ayındaki The Witcher temalı artırılmış gerçeklik oyununun duyurusu ve Cyberpunk 2077'nin yarattığı heyecanla yükselen hisse fiyatları son iki ay içerisinde %25'lik bir düşüş yaşadı. Şirketin hisse fiyatı 28 Ekim tarihinde 327 zlotiye kadar düştü. Son olarak cuma günü borsayı 335 zlotiyle kapattı.

Şirketin hisse fiyatları, bu senenin mart ayında COVID-19 salgını sebebiyle büyük bir düşüş yaşamıştı. Şirketin birim hisse fiyatının değeri 12 Mart tarihinde 216 zlotiye kadar gerilemişti. Ancak stüdyonun başkanı ve ortak CEO'su Adam Kicinski'nin büyük bir tek oyunculu rol yapma oyunu üzerinde çalıştıklarını duyurmasıyla birlikte tekrar toparlanmıştı. Şirket, bu sene içerisinde Avrupa'nın en değerli oyun stüdyosu olmayı da başarmıştı.