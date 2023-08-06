Prof. Dr. Celal Şengör, kendisini ziyaret eden Fatih Altaylı'ya neden İstanbul'dan taşınmak istediğini, Marmara depreminin ardından neler olacağını anlattı.

6 Şubat depremlerinden bu yana ülke genelinde yaralar sarılmaya devam ederken öte yandan Marmara depremine yönelik endişeler gündeme geliyor. Çarpık kentleşmenin oldukça köklü bir şekilde yayıldığı bu bölge, uzmanların da belirttiği üzere büyük bir tehlike altında. Zira söz konusu depremin büyüklüğü hiç de hafife alınacak türden değil.

Bu konuda birçok yerli ve yabancı uzman, uyarılarını sürekli dile getiriyor. Öte yandan da doğal olarak kendi önlemlerini alıyorlar. En güncel olarak da yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, oldukça sağlam bir evi olmasına karşın neden deprem sebebiyle İstanbul’dan taşınmayı düşündüğünü açıkladı.

“Kenti ağır bir koku saracak”

Fatih Altaylı, geçirdiği ufak bir operasyondan sonra ziyaret ettiği Celal Şengör’le konuşmuş ve kendi köşe yazısında konuşmayı şu şekilde anlatıyor:

“Kütüphaneyi yazlık eve taşımak, Çanakkale civarında bir yerlere de yerleşmeyi düşünüyordu.

“Senin ev sağlam. Biliyorum. Bulunduğu zemin sağlam, biliyorum. Niye taşınıyorsun” diye sordum.

“Çünkü depremden sonra İstanbul’un ne hale geleceğini biliyorum” dedi ve anlattı.

“Tabii ki, bütün İstanbul yerle bir olmayacak. Mustafa Erdik 8 bin binanın akordeon gibi olacağını söylüyordu. Bu sayı galiba daha fazla olacak. 60-70 bin bina tamamen çökmese de yıkılacak. Kurtarma çalışmaları için sokaklara girilemeyecek. Kente giren çıkan yolların önemli bir bölümü kullanılamaz hale gelecek, ortaya çıkacak kaos ortamında sağ kalanlar da günlerce belki haftalarca bloke olacak.

Kentin elektrik, su, kanalizasyon ve doğalgaz alt yapısı bitecek. İlk gün her yerde yangınlar olacak. İtfaiye enkaz altında kaldığı için, itfaiyeciler ya enkaz altında olduğu için, ya enkaz altındaki araçlarına ulaşamadığı için bu yangınlara müdahale edilemeyecek.

Kent dışından yardım gelemeyecek. Bugün deprem bölgelerine giden yardım ve kurtarma ekiplerinin yüzde 60’ı İstanbul’dan gidiyor. İstanbul yıkılınca İstanbul’a zaten çok az ekip gelebilecek, gelenler de kente giremeyecek.

Yeni havalimanı dolgu zemine yapıldığı için muhtemelen hasar alacak ve bir süre kullanılamaz olacak. Zaten o havalimanını kente bağlayan yolların ne olacağını da bilmiyoruz. Atatürk Havalimanı ise en iyi pisti kırıldığı için ancak yarım hizmet verebilecek.

Birkaç gün içinde kentte açlık başlayacak. Yağmalar başlayacak. Bunu salgın hastalıklar takip edecek. Enkazlar uzun süre kaldırılamayacak. Kenti ağır bir koku saracak, nefes alınmaz hale gelecek.”

İçim karardı bir anda.

“Mad Max filmi gibi bir şey anlatıyorsun” dedim.

“Tam da öyle” dedi.

Bu yüzden İstanbul’dan taşınmayı düşünüyordu Celal Şengör.

İstanbul Depremi’nden değil, sonrasından korkuyordu."

Kahramanmaraş depremlerine maalesef hazırlıksız yakalandık. Umuyoruz ki Marmara depremi için gereken dersler alınır.