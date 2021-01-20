Cem Bölükbaşı, Formula 3 Asya'da Yarışacağını Açıkladı

Espor turnuvalarındaki başarılarıyla ismini geniş kitlelere duyuran Cem Bölükbaşı, Formula 3 Asya Şampiyonası'nda tam sezon yarışacağını açıkladı. Böylece Bölükbaşı, sanal dünyadaki başarısını gerçek pistlere taşımış oldu.

Türk Formula 1 espor yarışçısı Cem Bölükbaşı, sanal pistlerdeki başarılarını gerçek pistlere taşımaya devam ediyor. Dün akşam resmi Twitter hesabından yeni bir açıklama paylaşan Bölükbaşı, Formula 3 Asya Şampiyonası'nda tam sezon yarışacağını duyurdu.

“Hayallerimi gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşıyorum.” diyen Cem Bölükbaşı, “Çok çok mutluyum, sanaldan gerçek pistlere geçen hikayemde dünyada ilkleri başarmaya devam edeceğim. Formula 3 Asya Şampiyonası'nda tam sezon yarışacağım. Bana inanan ve güvenen herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Cem Bölükbaşı'nın Formula 3 Asya Şampiyonası'ndaki ilk yarışı 29 Ocak'ta olacak

Formula 3 Asya Şampiyonası'nın toplamda üç yarıştan oluşacak ilk ayağı, 29-30 Ocak tarihlerinde Dubai'de gerçekleştirilecek. Cem Bölükbaşı, şampiyona boyunca toplam 15 yarışa çıkacak ve F3 Asya takımlarından BlackArts Racing Team’in bir parçası olacak.

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan Formula 1’e açılan bir kapı olarak değerlendirilen Formula 3’te yarışçılar, F1 otomobillerine kıyasla daha güçsüz araçlar kullanıyor. Webtekno olarak Formula 1 pistlerine uzanan bu uzun yolda temsilcimiz Cem Bölükbaşı’na başarılar diliyoruz.