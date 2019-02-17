Cep Telefonu Bağımlıları için İlginç Çözüm

Yolda yürürken başını bir an bile telefondan kaldırmayarak hem kendisini hem de çevresini tehlikeye atan insanlar görmüşsünüzdür. İşte bu durum için ilginç bir çözüm üretildi: Sokak direkleri tamponları

Cep telefonları, hayatlarımızın vazgeçilmez birer parçası haline geleli uzun yıllar oldu. Her geçen gün, cep telefonları ile yapabildiklerimizin sayısı daha da artıyor. Bu nedenle de onları hiçbir şekilde yanımızdan ayırmak istemiyoruz. Belirli bir noktaya kadar akıllı telefonların, hayatlarımız için büyük kolaylık sunduğu aşikar ancak bir de telefonsuz bir saniye bile geçiremeyenler var. İşte bu durum, telefon bağımlılığı olarak tanımlanıyor.

İtalya'da sokaklarda başını telefondan kaldırmadan yürüyenler için enteresan bir fikir yürürlüğe girdi. Zaman zaman sosyal medyada yer alan, hatta izleyenleri biraz da gülümseten ufak kazalara sizler de denk gelmişsinizdir. Bazı insanların telefon bağımlılıkları öyle bir seviyede ki yolda yürürken önlerine çıkan direkler gibi engelleri bile fark etmiyorlar ve bu objelere çarpıyorlar. İtalya'nın Bolzano kentinde, hem bu tarz kazalardan alınan darbeleri önlemek için, hem de cep telefonu bağımlılığına vurgu yapabilmek için direklere fuşya renginde "kafa koruyucu" tamponlar konuldu.

"Akıllı Kal" isimli proje, insanları daha bilinçli şekilde telefon kullanmaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Bolzano Özerk Yönetimi, telefon bağımlılığının insanları içine kapanık olmaya yönlendirdiğini, adeta sosyal zombiler yarattığını ifade etti. Yönetim'in uygulamaya koyduğu bu dikkat çekici fikir, şimdiden büyük yankı uyandırdı.