Ses pazarının büyük isimleri McIntosh ve Sonus Faber, CES 2024'te 1 milyon dolarlık bir ses sistemi tasarladılar.

Onlarca yıldır dünyanın en iyi ses sistemlerini, hoparlörlerini ve amfilerini yapan firmalardan ikisi olan McIntosh ve Sonus Faber, yeni ürünlerini CES 2024'te birlikte tanıtmaya karar verdi. İki firmanın iş birliği ile oluşturulan ses sisteminin fiyatı ise tam 1 milyon dolar olarak açıklandı.

McIntosh ve Sonus Faber'dan kutlama

Her iki firma da McIntosh Group bünyesinde yer alıyor ve bu firmalardan McIntosh bu yıl 75'inci yılını, Sonus Faber ise 40'ıncı yılını kutluyor. Bu nedenle CES 2024'ü bir anlamda parti alanına çevirmeye karar veren firmalar, açılışı bugüne kadarki en güçlü amfilerinden biri olan 2000 wattlık MC2.1KW Monoblock ile yaptı. Ayrıca firmanın bugüne kadar ürettiği en ikonik ekipmanlardan bazıları da 75. yıl için özel olarak tasarlanmış versiyonlarıyla fuardaki yerini aldı.

1 milyon dolarlık sistemde yer alan MC2.1KW Monoblock, tam 50 bin dolarlık bir fiyat etiketine sahip ve üst üste yerleştirilmiş üç monitörü bulunuyor. Bu modüllerden biri çıktı modülü olarak kullanılırken diğer iki monitör ise güç kontrolünü sağlıyor ve her biri 1000 watt gücünde. Ayrıca cihazın panelleri de siyah seçilmiş durumda. McIntosh bu sistemin çok büyük odalar ve güç tüketimi yüksek hoparlörler için ideal olduğunu söylüyor. Burada bahsedilen güç tüketimi yüksek hoparlör ise elbette ki Sonus Faber imzasını taşıyor.

Sonus Faber'ın 750 bin dolarlık Suprema 2.2 sistemi firmanın iki eski popüler modeli olan Guarneri ve Stradavari'den izler taşıyor. Talep üzerime üretilen bu hoparlörlerin fiyatına İtalya'ya gidip kullanılacak ağacı ve 120 farklı deri renginden istediğimizi seçmek de dahil. Suprema kulelerinin her biri 110 kilo geliyor ve fiber, katı alüminyum, ahşap ve deriden oluşuyorlar. Sistemi tam olarak kurduğumuzda ise 500W ile 2000W arasında değişen bir güç çıkışıyla istediğimiz şarkıyı çalabileceğimiz anlamına geliyor.

Bu sisteme sahip olsaydınız hangi şarkıyı açardınız?