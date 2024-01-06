Teknoloji devlerinin en son ürünlerini ve 2024 planlarını duyacağımız CES 2024'e sayılı günler kaldı. Tüm büyük sunumları bu sayfadan izleyebilirsiniz.

En büyük teknoloji etkinliklerinin başında gelen CES, 2024 etkinliğiyle şirketlere sahne sunmaya hazırlanıyor. Bu yıl Türk şirketlerden Togg’u da aralarında göreceğimiz birbirinden köklü teknoloji şirketleri, gerek ürün tanıtımlarını gerek deneyimlerini gerekse de konferanslarını bu etkinlikte gerçekleştirecek.

Sanal ortamda gerçekleşmeyen bir etkinlik olsa da burada yapılan tanıtımları markalar, kendi sosyal medya hesapları üzerinden -başlıca YouTube- canlı yayınlıyor. Fakat herkes kendi yayınını açtığından arada hangilerini takip edeceğinizi kaçırabilirsiniz. Bu sayfadan teknoloji devlerinin sunumlarını izleyebilirsiniz.

Yerli otomobil üreticimiz Togg, CES 2024’te yer alacak.

Samsung

CES 2024 etkinliğinde ise diğer ürünlerin gelmesi bekleniyor. Samsung’un canlı yayını kendi newsroom’undan yapılacak.

Nvidia

Nvidia’nın sunumu, yapay zekâya odaklı olacak.

AMD

AMD’nin sunumunda ise CEO Lisa Su, şirketin 2024 planlarından bahsedecek.

LG

LG, sunumunda yapay zekâya, mobiliteye ve ev aksesuarlarına değinecek. Tabii aralarından yapay zekâ bir numaralı konu olacak.

Asus

Üstünlük ve ötesine geçme kavramlarına vurgu yapan Asus, sunumunu da bunların etrafında gerçekleştirecek. Ayrıca başlıktaki “tek dizüstü bilgisayarda iki ekran” vurgusuna da dikkat çekmek gerek.

ROG

Yine Asus’a benzer terimlerle karşımıza gelen ROG, 2024’te çıkaracağı yeni ürünleri tanıtacak.

Honda

Honda’nın sunumunda, şirketin yeni elektrikli modellerine göz atma fırsatı yakalayacağız.

Hyundai

YouTube kanalında şu an için gizli tutulan canlı yayında Hyundai, uçan taksi olarak nitelendirdiğimiz Supernal eVTOL hakkındaki güncellemeleri paylaşacak. Tabii yapay zekâ, sürdürülebilirlik ve yazılım tarafında da bilgiler verilecek.

Sony

Sony’nin yayınında VR aksesuarı kullanan Ghostbusters logosu dikkat çekiyor. Bu da şirketin “adım attığı her alanda yaratıcılığı” vurgulamasına sağlam bir örnek. Ne geleceğini merakla bekliyoruz.

TCL

Eğlence sektörünün geleceğine ve sektör öncüsü teknolojiye vurgu yaparak canlı yayınını planlayan TCL, oyunu kökünden değiştiren bir deneyim sunacağını iddia ediyor.

Sizi en çok meraklandıran hangisi oldu?