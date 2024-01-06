En büyük teknoloji etkinliklerinin başında gelen CES, 2024 etkinliğiyle şirketlere sahne sunmaya hazırlanıyor. Bu yıl Türk şirketlerden Togg’u da aralarında göreceğimiz birbirinden köklü teknoloji şirketleri, gerek ürün tanıtımlarını gerek deneyimlerini gerekse de konferanslarını bu etkinlikte gerçekleştirecek.
Sanal ortamda gerçekleşmeyen bir etkinlik olsa da burada yapılan tanıtımları markalar, kendi sosyal medya hesapları üzerinden -başlıca YouTube- canlı yayınlıyor. Fakat herkes kendi yayınını açtığından arada hangilerini takip edeceğinizi kaçırabilirsiniz. Bu sayfadan teknoloji devlerinin sunumlarını izleyebilirsiniz.
Yerli otomobil üreticimiz Togg, CES 2024’te yer alacak.
Samsung
CES 2024 etkinliğinde ise diğer ürünlerin gelmesi bekleniyor. Samsung’un canlı yayını kendi newsroom’undan yapılacak.
Nvidia
Nvidia’nın sunumu, yapay zekâya odaklı olacak.
AMD
AMD’nin sunumunda ise CEO Lisa Su, şirketin 2024 planlarından bahsedecek.
LG
LG, sunumunda yapay zekâya, mobiliteye ve ev aksesuarlarına değinecek. Tabii aralarından yapay zekâ bir numaralı konu olacak.
Asus
Üstünlük ve ötesine geçme kavramlarına vurgu yapan Asus, sunumunu da bunların etrafında gerçekleştirecek. Ayrıca başlıktaki “tek dizüstü bilgisayarda iki ekran” vurgusuna da dikkat çekmek gerek.
ROG
Yine Asus’a benzer terimlerle karşımıza gelen ROG, 2024’te çıkaracağı yeni ürünleri tanıtacak.
Honda
Honda’nın sunumunda, şirketin yeni elektrikli modellerine göz atma fırsatı yakalayacağız.
Hyundai
YouTube kanalında şu an için gizli tutulan canlı yayında Hyundai, uçan taksi olarak nitelendirdiğimiz Supernal eVTOL hakkındaki güncellemeleri paylaşacak. Tabii yapay zekâ, sürdürülebilirlik ve yazılım tarafında da bilgiler verilecek.
Sony
Sony’nin yayınında VR aksesuarı kullanan Ghostbusters logosu dikkat çekiyor. Bu da şirketin “adım attığı her alanda yaratıcılığı” vurgulamasına sağlam bir örnek. Ne geleceğini merakla bekliyoruz.
TCL
Eğlence sektörünün geleceğine ve sektör öncüsü teknolojiye vurgu yaparak canlı yayınını planlayan TCL, oyunu kökünden değiştiren bir deneyim sunacağını iddia ediyor.
Sizi en çok meraklandıran hangisi oldu?