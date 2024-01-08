JBL, Live Buds 3, Live Beam 3 ve Live Flex 3 ismini verdiği üç yeni kulaklık duyurdu. Bu kulaklıklar, ilk olarak 2022'de çıkan Tour Pro 2'de gördüğümüz ilginç bir özellik olan dokunmatik ekranla gelecek.

Ses ekipmanlarıyla tanıdığımız JBL, dünyanın en büyük teknoloji etkinliği CES’te yerini alan markalar arasındaydı. Dev şirket, bugün etkinlik sırasında 3 adet yeni kulaklığını bizlerle buluşturdu. Live 3 serisi olarak adlandırılan cihazlar, birçok önemli yenilikle geldi.

JBL’in tanıttığı kulaklıklar, Live Buds 3, Live Beam 3 ve Live Flex 3 olarak karşımıza çıkıyor. En çok dikkat özellikleri ise tıpkı bir telefon gibi dokunmatik ekranla gelmeleri.

Kulaklıklar, aramalara cevap vermeden müziğinizi yönetmeye kadar birçok şeyi yapabileceğiniz dokunmatik ekrana sahip:

Live 3 serisindeki dokunmatik ekran, 1,45 inç boyutunda. Bu LED ekran, şarj kutusuna yerleştirilmiş. Kullanıcılar, ekran üzerinden aramalara cevap verme, mesajları görüntüleme, sosyal medya bildirimlerini görme ve müziği yönetme gibi birçok işlevi yerine getirebiliyor.

Bu ekran, bir şeylerle uğraşırken telefona bakma ihtiyacını ortadan kaldırmasıyla bir nevi yararlı olabilecek bir yenilik. Özellikle de spor yapan ve bu sırada telefonunu açmak isteyen kişilere yarayabilir. Ancak benzer bir işleve sahip akıllı saatlere sahip kişiler için pek bir anlamı olmayacağını da söylemeden geçmemek gerek. JBL’in kulaklıklarda dokunmatik ekran eklemesi yeni değil. Bu özelliği aslında ilk olarak 2022’de tanıtılan JBL Tour Pro 2’de görmüştük. Şimdi ise 3 kulaklığa daha eklenerek daha fazla kullanıcıya ulaşacak.

Üçü de aynı fiyatla çıkış yapacak kulaklıkların diğer özellikleri ise şu şekilde:

Bunlar dışında kulaklıkların her birinde su ve toz geçirmezlik özelliği (Beam ve Buds’ta IP55, Flex’te ise IP54 mevcut. Her birinde aktif gürültü önleme (ANC) var. Buds 3’ün klasik bir tasarıma sahip ergonomik bir kulaklık olduğunu görüyoruz. Bu cihazda ANC kapalıyken 10 saat pil ömrü sunuluyor. Kutuyla birlikte ekstra 30 saat eklenebiliyor.

Beam 3 ise kulaklık ucuna sahip bir cihaz. ANC kapalıyken 12 saat, kutuyla birlikte de ek 36 saat pil ömrü sunuluyor. Son olarak Flex 3 model ise uca sahip olmayan kulaklıklardan. Bu cihazda da ANC kapalıyken 10 saat, kutuyla birlikte ise ek 40 saat pil ömrü sunuluyor. Siyah ve gümüş olarak çıkış yapacak üç kulaklık da Bluetooth 5.3 ile gelecek.

Yaz aylarında satışa sunulması beklenen JBL Buds 3, Beam 3 ve Flex 3’ün fiyatları hepsi için 199,95 dolar olarak açıklandı.

CES 2024'te yapılan diğer duyurular için: