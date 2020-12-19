Ticaret Bakanlığı, çevrimiçi ortamda yapılan alışverişlere yeni düzenlemeler getirmeye hazırlanıyor. Yasayla birlikte telefon, mail veya internet gibi ortamlarda satış yapan üreticilerin sorumlulukları artacak.

Ticaret Bakanlığı, internet ve telefon yoluyla alışverişe yeni düzenlemeler getiriyor. Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre taslak düzenleme, uzaktan satış yapan üreticilere yeni yükümlülükler getirirken, çevrimiçi satış platformlarının üzerindeki yükü ise azaltacak.

Bu noktada uzaktan satış yapan üreticilerin birer müşteri temsilcisi atayıp kargolara bu temsilcinin iletişim bilgilerini yazması gerekecek. Ürünlerin satıldığı çevrimiçi platformlar ise platformları üzerinden satılan ürünlerin güvenli olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmayacak.

Yeni düzenlemeyle neler geliyor?

Üreticileri neler bekliyor?

Uzaktan satış yapan üreticiler birer müşteri temsilcisi atayacak, kargolara bu temsilcilerin iletişim bilgileri yazılacak.

atayacak, kargolara bu temsilcilerin iletişim bilgileri yazılacak. Yetkili temsilci, talep doğrultusunda ürünün uygunluğunu gösteren gerekli bilgi ve belgeleri denetim kuruluşlarına sunacak , riskli ürünü tespit etmesi halinde bildirim yapacak.

, riskli ürünü tespit etmesi halinde bildirim yapacak. Temsilcinin ismi, unvanı, açık adresi ve iletişim bilgileri; ürünün üzerinde, ambalajında, kolisinde veya gönderilecek belgede yer alacak.

Platformları neler bekliyor?

Elektronik ticaret ortamını sağlayan internet siteleri (Hepsiburada, Gittigidiyor, N11 vb.), platform üzerinden satış yapan şirket veya kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, içerikteki ürünlerin güvenli ve teknik düzenlemeye uygun olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmayacak.

(Hepsiburada, Gittigidiyor, N11 vb.), platform üzerinden satış yapan şirket veya kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, içerikteki ürünlerin güvenli ve teknik düzenlemeye uygun olup olmadığını araştırmakla Aracı platformlar, satışta uygunsuz bir ürün tespit etmesi halinde içeriğe ulaşımı kendi de engelleyebilecek.

İhlalde bulunan şirketler, bakanlık ve yetkili kuruluşlar tarafından satış platformundan engellenebilecek.

Yetkili merkezler aracılığıyla denetim yapılacak:

Yetkili denetim merkezleri; telefon, e-mail veya internet kanallarıyla satılan ürünlerle ilgili denetim yapacak.

Türkiye'de ihlalde bulunmasa da uluslararası platform ve veri tabanlarında yer alan güvensiz ürünlerin Türkiye piyasasına sunulması engellenecek .

. Denetim kurumları, çevrimiçi ortamda satılan ürünlerden numune alıp test yapabilecek , şirketlerden bilgi isteyebilecek.

, şirketlerden bilgi isteyebilecek. İnternetten satılan sakıncalı ürünlere erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kanalıyla engellenebilecek ve gerektiğinde TV reklamlarının durdurulması istenebilecek.

Türkçe hizmet

Türkçe hizmet, TL ile fiyatlandırma, TL ile ödeme, Türkiye içindeki tüketicilere sevkiyat yapan bütün platformlar düzenleme kapsamında olacak.

düzenleme kapsamında olacak. Bu kapsamdaki online satış kuruluşlarının Türkiye'de kurulu işletmesi yoksa Türkiye'de yerleşik bir hizmet sağlayıcısı olması istenecek. Yabancı çevrimiçi satış şirketleri, bu düzenlemeden muaf olmayacak.

olması istenecek. Yabancı çevrimiçi satış şirketleri, bu düzenlemeden muaf olmayacak. Ürünlerini internet veya telefonla pazarlayanlar, ürünlerde bulunması gereken uyarı ve işaretleri, görseller aracılığıyla ilanlarına yansıtacak. Telefon satışlarında bu bilgilendirmeler sözel; yazılı iletişimle (e-mail vb.) yapılan satışlarda ise yazılı olarak belirtilecek.

"Elektronik Ticaretin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Merkezi Destek ve Bilgi Sistemi"