Çevrimiçi Ulusal Fizik Öğrencileri Zirvesi, 26-27 Aralık'ta

5 farklı üniversitenin öğrenci toplulukları tarafından gerçekleştirilen Çevrimiçi Ulusal Fizik Öğrencileri Zirvesi için sayılı günler kaldı. Etkinlik, Zoom üzerinden gerçekleştirilecek ve YouTube'dan canlı yayınlanacak.

ODTÜ Fizik Topluluğu, Hacettepe Üniversitesi Fizik Topluluğu, Koç Üniversitesi Bilim Kulübü, Ankara Üniversitesi Fizik ve Geliştirilebilir Teknoloji Topluluğu ve Bilkent Üniversitesi Astronomi Topluluğu bir araya gelerek Çevrimiçi Ulusal Fizik Öğrencileri Zirvesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

26-27 Aralık tarihlerinde saat 11.00-17.00 arasında 10 farklı konuşmacının yer alacağı seminerler şeklinde gerçekleştirilecek olan etkinlikte her gün 11.00-13.00 arası 2 seminer, 14.00-17.00 arası 3 seminer ve 20:00-21:00 arası sohbet oturumu gerçekleşecek. Etkinlik, Zoom Premium üzerinden gerçekleştirilecek ve YouTube üzerinden de canlı yayınlanacak.

Etkinlik ile ilgili yapılan açıklamaya göre Çevrimiçi Ulusal Fizik Öğrencileri Zirvesi; interaktifliği artırma amacıyla Kahoot gibi etkinliklere ve multidisiplinerliği artırmak amacıyla tek bir konu yerine fiziğin farklı konularını ele alacak bir konuşmacı listesine ev sahipliği yapacak. Ancak Zoom üzerinden gerçekleştirilecek sohbet etkinliği, 300 sayılı katılımcı ile sınırlı olacak.

Çevrimiçi Ulusal Fizik Öğrencileri Zirvesi hakkında daha fazla bilgi almak ve etkinliğe kayıt olmak için huphysic.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz.