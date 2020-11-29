Çin'in Chang'e 5 Uzay Aracı, Ay Yörüngesine Girdi

Çin'in geçtiğimiz hafta içerisinde fırlattığı Chang'e 5 uzay aracının Ay yörüngesine giriş yaptığı duyuruldu. Misyonu Ay'dan örnek toplamak ve Dünya'ya getirmek olan aracın yakın zamanda Ay yüzeyine iniş yapması bekleniyor.

Bir haftadan kısa süre önce Çin, Ay'dan kaya ve toprak örnekleri toplayacak uzay aracı Chang'e 5'i Ay'a fırlattığını duyurmuştu. Yapılan yeni bir açıklamada ise temel amacı Ay'dan örnek toplamak ve toplanan örnekleri incelemek üzere Dünya'ya geri getirmek olan uzay aracının Ay'ın yörüngesine girdiği duyuruldu.

Yaklaşık 8 ton ağırlığında olan uzay aracı, 23 Kasım Pazartesi günü Çin'den fırlatılmıştı. Dünya yörüngesinden Ay'a olan yolculuk, 28 Kasım'da uzay aracının Ay'ın yörüngesine girmesiyle birlikte toplam 112 saat sürdü. Çin'in uzay ajansına göre Chang'e 5, 112 saatlik uçuşun ardından Ay yüzeyinden yaklaşık 400 kilometre yükseklikte bir yörüngeye girdi.

Uzay aracı, Ay yüzeyine iniş yapacak:

Aktarılanlara göre uzay aracı, Ay yörüngesine girebilmek için motorunu yaklaşık 17 dakika boyunca ateşledikten sonra gerekli frenleme ve hız azaltma işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Yörüngede hız ve açı düzeltmelerini içeren birtakım manevraların ardından Ay yüzeyine iniş yapılması planlanıyor.

Görev başarılı olursa Çin, 1976'dan bu yana örnekleri Dünya'ya getiren ilk ülke olacak. Bundan önceki son örnek teslim görevi Sovyetler Birliği tarafından gerçekleştirilmiş ve Luna 24 olarak adlandırılmıştı. Bununla birlikte Çin, görevin başarılı olması halinde Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin ardından Ay'dan örnek toplayıp başarılı bir şekilde Dünya'ya getiren üçüncü ülke olacak.

Görev kapsamında Chang'e 5'in, daha önce Rus ve Amerikan uzay araçlarının örnek topladığı bölgelerden farklı yerlerden yaklaşık iki kilogram ağırlığında taş ve toprak getirmesi hedefleniyor. Uzay aracının Ay yüzeyine inişini ne zaman gerçekleştireceği henüz netlik kazanmadı ancak inişin kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.