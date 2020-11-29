Bilim İnsanları, Radyo Jetlerinin Oluşumunu Gözlemledi

ABD'de bilim insanları, evrendeki bilinen radyo jetlerinden en gençlerinin kaynağını ortaya çıkardı. Bu jet akımları uzak galaksilerin merkezindeki devasa kütleli kara deliklerden geliyor.

Evrenle ilgili pek çok bilinmeyen var. Bilim insanları bu sırları açığa çıkarmak için oldukça yoğun mesai harcıyor. Bu çalışmalarda en çok ilgi çeken gelişmeler genellikle uzayla ilgili olanlardan çıkıyor. Radyo jetleri de uzaydaki en dikkat çekici yapılar arasında yer alıyor.

ABD'de Donanma Araştırma Laboratuvarı'ndan bir ekip, insanlığın bildiği en genç radyo jetlerini incelemeye başladı. Böylece bu yapıların oluşum süreçleri ve çevreleriyle nasıl bir etklieşime sahip oldukları da gözlemlenebilecek.

Yeni oluşan radyo jetler

Araştırmacılardan biri olan astronom Henrique Schmitt, yaptığı açıklamada "Zamanlama ve navigasyon donanma görevleri için temel gereksinimlerdendir ve Savunma Bakanlığı'nın güvendiği ana altyapıları oluşturur." dedi. Ardından da radyo jetleri gibi yapıların ve etkilerinin anlaşılmasının, GPS gibi günlük olarak kullanılan teknolojiler için önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Ekip bu keşif için VLASS (Very Large Array Sky Survey) adı verilen bir teleskoptan gelen görüntüleri inceledi. Bu teleskobun elde ettiği görüntülerdeki radyo jet kaynakları, daha önceki çalışmalarda kullanılan görüntülerden çok daha belirgin ve parlak oldu. Araştırma sonuçları The Astrophysical Journal'de yayımlandı.

Bir diğer araştırmacı olan Kristina Nyland, yaptığı açıklamada bu konunun henüz tamamen açıklığa kavuşturulmadığını söyledi. Nyland'a göre bu jet yapılarını anlamak, galaksilerin ve süper kütleli kara deliklerin geçen binlerce yıllık süreçte nasıl konumlandığını anlamaya da yardımcı olacak.

Radyo jetler galaksi oluşumunu etkiliyor olabilir

Araştırmacıların verdiği bilgilere göre galaksilerin merkezinde yer alan kara delikler ile yıldızlar arasındaki bölgede yoğun parçacık bulutları bulunuyor. Bu bölgeden geçen radyo jet dalgaları da parçacıkları etkileyerek yıldız sistemlerinin doğumunda önemli rol oynayabildiği yönünde.

USNO, hali hazırda bir yıldız referans haritası oluşturmak için çalışmalarda bulunuyor. Bu haritada bilinen 4000 radyo sinyali kaynağı da yer alıyor. Yeni incelenen bebek radyo jetleri de bu haritaya yeni referans noktaları olarak eklenecek.