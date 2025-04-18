GPT-4o modeline gelen yeni özellikle birlikte ChatGPT'de oluşturulan görseller uygulama içinden doğrudan paylaşılabiliyor.

ChatGPT’nin GPT-4o modeliyle birlikte gelen yenilik sayesinde oluşturulan görseller uygulama içinde doğrudan paylaşılabiliyor. Yani görseli indir, sonra başka bir uygulamaya yükle derdi artık yok; tek tıkla sosyal medyaya ya da mesajlaşma uygulamalarına göndermek mümkün.

OpenAI’ın getirdiği bu yenilikle birlikte, GPT-4o artık sadece görsel üretmekle kalmıyor, bu görselleri paylaşmayı da kolaylaştırıyor. Uygulamada çıkan yeni paylaş butonuyla, hazırlanan görseller anında farklı platformlara gönderilebiliyor.

Artık paylaşmak çok daha kolay

Bu yeni özellikle birlikte, görselleri paylaşmak artık çok daha pratik hale geliyor; ekstra zaman harcamaya gerek kalmıyor. Ancak küçük bir not: Bu özellik şimdilik sadece ChatGPT Plus, Pro ve Team aboneleri için aktif. Ücretsiz kullanıcılar içinse çok kısa süre içinde kullanıma sunulması bekleniyor. Kullanabilmek için uygulamanın en güncel sürümünün yüklü olması gerekiyor. Paylaşım butonu ise yalnızca ChatGPT içinde oluşturulan görsellerin hemen altında yer alıyor.

Yeni özellikle beraber görsel oluşturduktan sonra dışa aktarma derdi neredeyse tamamen ortadan kalkıyor. Artık hazırlanan içerikler anında sosyal medyaya ya da sohbet uygulamalarına gönderilebiliyor, hem de ekstra uğraşmadan.