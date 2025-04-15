OpenAI, şubat ayında tanıttığı GPT-4.5 modelinin API erişimini 14 Temmuz itibarıyla sonlandıracağını açıkladı.

OpenAI, Şubat’ta duyurduğu GPT-4.5’i API’dan çekmeye hazırlanıyor. Yerine ise pazartesi günü tanıttığı GPT-4.1’i öneriyor.

OpenAI’nin açıklamasına göre, geliştiriciler GPT-4.5’i 14 Temmuz’a kadar API üzerinden kullanabilecek. Bu tarihten sonra model sadece ChatGPT Plus kullanıcılarına, araştırma önizlemesi olarak sunulmaya devam edecek.

GPT-4.5’in maliyeti dikkat çekti

Şirket, GPT-4.1’in daha düşük maliyetle GPT-4.5’e benzer ya da daha iyi bir performans sunduğunu açıkladı. “Orion” kod adıyla geliştirilen GPT-4.5, önceki modellere göre daha fazla veriyle ve işlem gücüyle eğitildi. Yazı yazma yeteneği ve ikna edici metinler üretme gibi alanlarda dikkat çeken model, buna rağmen bazı sektör testlerinde istenilen seviyeye ulaşamadı.

OpenAI, modelin çalıştırma maliyetlerinin oldukça yüksek olduğunu doğruladı. GPT-4.5 için 1 milyon giriş token’ı başına 75 dolar, 1 milyon çıkış token’ı başına ise 150 dolar fiyat biçti. Bu da onu şirketin en pahalı modellerinden biri hâline getirdi.

GPT-4.5’in API erişiminin sona ereceğini duyuran OpenAI, geliştiricilerin daha uygun maliyetli GPT-4.1’e geçeceğini açıkladı. Şirket, ChatGPT üzerinden GPT-4.5’in erişilebilir olmaya devam edeceğini de ekledi.