Avrupa Birliği vatandaşı olan bir kişi, ChatGPT nedeniyle OpenAI'dan şikâyetçi oldu. İsmi açıklanmayan kişi, ChatGPT'nin doğum tarihini yanlış aktardığını söylüyor. Bu basit mesele, OpenAI'ın başını ağrıtabilir.

Dünyanın en popüler yapay zekâ destekli sohbet botlarından ChatGPT, Avrupa Birliği'nde ilginç bir dava ile gündemde. İsmi açıklanmayan bir kişi, OpenAI'ı Avrupa Birliği'ne şikâyet etti. Bu şikâyetin nedeni ise ChatGPT'nin doğum tarihini sorduğunda yanlış bilgi veriyor olması.

Avrupa Birliği vatandaşlarının bazı ayrıcalıklı hakları var. Mesela bir mecrada kendileri haklarında ortaya çıkan bilginin hatalı olması durumunda, bunun düzeltilmesini talep edebiliyorlar. İşte mesele de bununla ilgili. Şikâyetçi taraf, OpenAI ile de iletişime geçtiğini ancak ChatGPT'nin kendisi hakkındaki hatalı bilgiyi düzeltemediğini söylüyor.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kapsamında yapılan şikâyet, OpenAI'ın başını ağrıtabilir

Edinilen bilgilere göre ismi açıklanmayan şikâyetçi, bu şikâyeti Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kapsamında yaptı. Bu önemli bir detay çünkü GDPR'ye göre şikâyet edilen şirketin küresel cirosunun yüzde 4'üne kadar para cezası uygulanabilir. Ayrıca GDPR yetkilileri, şikâyet edilen hizmet hakkında değişiklik talimatı da verebilir. Tabii bunlar, son aşamada konuşacağımız hususlar.

Gizlilik hakları üzerine kurulan ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Noyb, konuyla ilgili açıklamasında bu davanın uzamasını beklemediklerini söyledi. Noyb'a göre OpenAI, bir şekilde iş birliğine gitmeye çalışacaktır. Ancak burada da şöyle bir sıkıntı var. OpenAI, GPT modellerinin çıktılarında hatalar olabileceğini, sistemin karmaşıklığı nedeniyle bazı hataların düzeltilemeyebileceğini söylüyor. Bakalım OpenAI, bu meseleden nasıl sıyrılacak...