OpenAI'ın yakın zamanda tanıttığı ChatGPT'nin internette derinlemesine araştırma yapmasını sağlayan Deep Research özelliği, tüm ücretli aboneler için geldi.

OpenAI, şubat başında yaptığı bir duyuruyla ChatGPT’ye “Deep Research” ismini verdiği yepyeni bir özellik getireceğini açıklamıştı. Bu özellik, internette gerçek zamanlı olarak birden fazla adımla derinlemesine akademik düzeye kadar çıkan araştırmalar yapıp kullanıcılara yanıt verebiliyordu.

Şimdi ise beklenen gün geldi. Yapay zekâ devi, Deep Research’ü resmen daha fazla ChatGPT kullanıcısına sunmaya başladı. Şimdiye kadar sadece aylık 200 dolarlık Pro aboneleri için açıktı.

Sadece ücretli kullanıcılar tarafından erişilebiliyor

Deep Research, dün akşam itibarıyla ücretli ChatGPT kullanıcıları için çıkış yaptı. ChatGPT Plus, Enterprise, Team ve Edu aboneleri, özelliği kullanabilecekler. Ancak ücretsiz kullanıcıysanız erişim sağlayamayacaksınız.

Deep Research’ün bu aboneler için de sınırlı olduğunu belirtmeden geçmemek gerekiyor. Öyle ki Plus, Enterprise, Team ve Edu aboneleri Deep Research’ü kullanarak aylık sadece 10 araştırma hakkına sahip olacaklar. Pro abonelerin soru hakkı ise 100’den 120’ye yükseltildi. ChatGPT’nin derin araştırma sürecinin 5 ila 30 dakika arasında sürebildiğini belirtelim. Yani öyle hemen yanıt almıyorsunuz, model iyice araştırmasını yapıp size cevap veriyor.