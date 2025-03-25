ChatGPT, sohbet ekranı üzerinden yapay zekâ destekli görsel oluşturma özelliğini tüm kullanıcılar için aktif hâle getirdi.

ChatGPT’ye yepyeni bir özellik geldi. Artık sohbet ekranı üzerinden doğrudan yapay zekâ ile görsel oluşturmak mümkün. Üstelik bu özellik hem ücretsiz hem de ücretli kullanıcılar için aktif.

Artık görsel oluşturmak için DALL·E’ye geçiş yapmanıza gerek yok; ChatGPT ve Sora üzerinden doğrudan görsel üretilebilecek. İşte detaylar!

Yapay zekâ destekli görseller ChatGPT üzerinden yapılacak

OpenAI, ChatGPT 4o modeliyle birlikte kullanıcıların sohbet penceresi üzerinden doğrudan görsel oluşturabileceği yeni bir özelliği kullanıma sundu. Daha önce yalnızca DALL·E aracı üzerinden yapılabilen bu işlem, artık doğrudan ChatGPT arayüzü üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Şirket, bu özelliğin hem ücretsiz hem de ücretli planlardaki kullanıcılara açıldığını açıkladı. Kurumsal ve eğitim odaklı planlar için ise özelliğin gelecek hafta sunulacağı bilgisi paylaşıldı.

OpenAI, yapay zekâ ile oluşturulan görsellerde infografik ve diyagram gibi iş odaklı içeriklere öncelik tanıyacağını duyurdu. Şirket, görsellerde yer alan metinlerin daha doğru ve okunabilir şekilde üretilebilmesi için metin oluşturma yeteneklerini geliştirdiğini açıkladı. Ayrıca kullanıcıların kendi görsellerini sisteme yükleyerek düzenleme yapabileceğini de paylaştı. Bununla birlikte, görsellerin belirli bölümlerinde yapılan düzenlemelerde bazı sınırlamaların bulunduğunu da ifade etti.

ChatGPT üzerinden oluşturulan görsellerde, yapay zekâ tarafından üretildiklerini gösteren herhangi bir görünür filigrana yer verilmedi. OpenAI, bunun yerine görsellere C2PA adı verilen ve içeriğin yapay zekâ ile üretildiğini arka planda gösteren bir metadata eklendiğini aktardı. Şirket, görsel içeriklerin mevcut güvenlik kurallarına göre denetleneceğini vurguladı. Aynı zamanda şiddet ve çıplaklık gibi hassas içerikler için daha katı kısıtlamalar uygulanacağını da ifade etti.