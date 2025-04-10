OpenAI'ın duyurmuş olduğu yeni özellikle birlikte artık sohbetlerinizde yapay zekâ sizi daha iyi tanıyacak ve bağlamı daha iyi kavrayacak.

OpenAI yaptığı açıklamayla ChatGPT'ye devrim niteliğinde bir güncelleme getirdiğini duyurdu.

Hayatımızın her alanında sıklıkla kullandığımız ve birçoğumuzun dertlerini dahi paylaştığı yapay zekâ artık geçmiş konuşmalarınızı tam anlamıyla hatırlayabilecek. Yeni hafıza özelliği, ChatGPT'nin verdiği yanıtları önceki konuşmalara göre uyarlamasına olanak tanıyacak ve sohbetleri çok daha kişisel hâle getirecek.

Geçmişe yönelik konuşmalarınızı ve sizi hatırlayacak

ChatGPT’nin ayarlarında “referans kayıtlı anılar” olarak görünen bu özellik sayesinde kullanıcıların daha önce verdikleri bilgileri tekrar tekrar paylaşmalarına gerek kalmayacak. OpenAI bu güncellemeyle sohbetlerin daha alakalı, akıcı ve kullanıcı dostu hâle gelmesini amaçlıyor.

Ayrıca bu hafıza sistemi; ChatGPT’nin metin, ses ve görsel üretiminde daha zengin bağlamlar kurmasına da yardımcı olacak.

Yeni özellik şimdilik yalnızca ChatGPT Pro ve Plus kullanıcılarına sunulmuş durumda ve tüm ülkelere gelmesi için biraz daha zaman geçmesi gerekecek. OpenAI, birçok bölgedeki düzenlemelere uygunluk sağlamak için ek denetim süreçleri üzerinde çalıştıklarını belirtiyor.

Peki ChatGPT'nin geçmiş konuşmaları hatırlamasını istemiyorsak?

Elbette bazı kullanıcılar ChatGPT’nin konuştuğu kişiyi ve geçmiş sohbetleri hatırlamasını istemeyebilir. Esasında OpenAI bunun için uzun süredir hafıza özelliğini kapatma seçeneği sunuyor. Ayarlardan hafıza özelliği tamamen devre dışı bırakabilir veya dilediğiniz sohbetlere özgü hafızaları silebilirsiniz.

Eğer bu ayarı kapatmak istemiyorsanız hafızaya dâhil olmasını istemediğiniz sohbetler için "Geçici Sohbet" özelliğini de kullanabilirsiniz.