OpenAI üst yöneticilerinden Brad Lightcap, ChatGPT'nin yenilenen görüntü üretme aracıyla ilgili konuştu. Brad Lightcap tarafından yapılan açıklamalar, dudak uçuklatan cinstendi.

Yapay zekâ sektörünün öncülerinden OpenAI, son dönemlerde sadece ChatGPT'nin yenilenen görüntü üretme özelliği ile gündemde. Algoritmayı güncelleyen OpenAI, ChatGPT'nin harika işler üretmesini sağladı ve bu da kullanıcıları mest etti. Üstelik gelen veriler, ChatGPT'nin yenilenen görüntü oluşturma özelliğinin eşi benzeri görülmemiş bir başarıya ulaştığını gözler önüne seriyor.

OpenAI üst yöneticilerinden Brad Lightcap tarafından yapılan açıklamaya göre ChatGPT'nin yeni görüntü oluşturma aracı, 25 Mart'tan bu yana 130 milyonun üzerinde kullanıcı tarafından deneyimlendi. Bu kullanıcılar, toplamda 700 milyondan fazla görsel üretimi yaptılar. Bu rakamlar, henüz resmî bir açıklama olmasa da OpenAI'ın en iyi lansmanını yaşıyor olabileceğini düşündürüyor.

Gelin bu 700 milyon görsel üretimini biraz kurcalayalım

ChatGPT'nin yeni görüntü üretme aracı sadece 10 gün önce piyasaya sürüldü. Yani bu araç ile günlük 70 milyon civarı görüntü üretimi yapılıyor. Bunu biraz daha indirgediğimizde saat başına üretilen görüntü sayısı 2,9 milyonun üzerinde. Bu da dakikada 50 bin görüntüye denk geliyor.

Şimdi biraz daha dikkat çekici verilerden bahsedelim. ChatGPT'nin herhangi bir görüntüyü üretmek için ortalama 1 dakika harcadığını kabul edelim. Demek ki 700 milyon görüntü için 700 milyon dakika harcanmış. Yani 11 milyon saat, yani 458 bin gün, yani yaklaşık olarak 1.300 yıl... OpenAI'ın kullandığı sunucular, tek bir sunucunun 1.300 yılda yapabileceği işi sadece 10 günde yapmış durumda. Gerçekten dudak uçuklatıcı...