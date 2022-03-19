Chelsea'yi Almak İsteyen Türk İş İnsanı Hiç Teklif Vermemiş

Rusya'ya uygulanan yaptırımların sonucunda ünlü futbol takımı Chelsea, 27 Şubat'ta satışa çıkarılmış; Türk iş insanı Muhsin Bayrak da takıma talip olmuştu. Ancak Chelsea için yapılan tekliflerin açıklanmasının ardından Bayrak'ın takım için hiç teklifte bulunmadığı ortaya çıktı.

İngiliz futbol takımı Chelsea de Rus işgalinden nasibini alanlardan olmuş; son Şampiyonlar Ligi şampiyonu takım, Putin’in oligarklarından birisi olan Roman Abramoviç'in elinden alınmıştı. Bu gelişmeler öncesinde de zaten satışa çıkarılan ve pek çok zengin insanın ilgisini çeken Chelsea’ye göz koyanlardan birisi de, Türk iş insanı Muhsin Bayrak olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Chealsea’yi satın alma ihtimaline karşın 1 milyar pound’u nakit olarak verebileceğini söyleyen Bayrak, daha yüksek bir miktar istenmesi durumunda kredi bile çekebileceğini ifade etmişti. Ancak bugün ortaya çıktı ki günlerdir kulübe talip olduğunu ve Abramoviç’in onayını beklediklerini söyleyen Bayrak, aslında Chelsea’yi satın almak için hiç teklif vermemiş!

E-posta adresleri karıştı

Reuters’a açıklamalarda bulunan Bayrak, Chelsea’yi satın alamadığı için oldukça üzgün olduğunu ve bir yanlış anlaşılma yüzünden teklif verilmesi için tanınan son teslim gününü kaçırdıklarını kaydetti.

Bayrak’ın aktardıklarına göre sahibi olduğu AB Group’un avukatları, takımı satın almak adına ABD yatırım bankasına teklif vermektense genel bir e-posta adresi kullanıp İngiltere Dijital, Kültür Medya ve Spor Departmanı ile iletişime geçti. Evet doğru okudunuz: Bayrak, yanlış e-posta adresine mail gönderdikleri için Chelsea’ye teklif veremedi! Bu fiyaskonun ardından mail gönderdikleri adresi en az iki defa kontrol ederler artık diye düşünüyoruz.

Chelsea için üç teklif verildi

Öte yandan Chelsea’yi satın almak üzere üç teklif verildi. Bu teklifler; Amerikan beyzbol takımı Chicago Cubs’ın da sahibi olan Ricketts ailesi, siyasetçi ve madalyalı eski bir olimpiyat oyunlar sporcusu olan Lord Coe’nin olduğu bir korsorsiyum ve emlak yatırımcısı Nick Candy’nin liderliğindeki bir başka grup tarafından verildi. Chelsea’nin yeni sahibinin kim olacağı ise şimdilik meçhul.