İngiltere hükûmetinin Abramoviç'e yaptırımları öncesinde satışa çıkarılan Chelsea, şu anda İngiltere'nin elindeyken takım için teklifler alınmaya başladı. Türk iş insanı Muhsin Bayrak, yeni açıklamasında 1 milyar pound'u nakit olarak verebileceğini ifade etti.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte Batı dünyası, Rusya’ya ağır yaptırımlar uygulamaya devam ediyor. Yaptırımlar, Putin’in oligarklarını da hedef alıyor ve oligarkların tüm mal varlıklarına el konuluyor. Öyle ki yaptırımlara maruz kalan oligarklardan birisi olan Roman Abramoviç’in sahip olduğu Chelsea dahi kendisinin elinden alınmıştı.

Abramoviç, yaptırımların kapıda olmasıyla birlikteyse takımı önceden satışa çıkarmıştı. Son Şampiyonlar Ligi Şampiyonu takım, tüm dünyadan pek çok gözü üstüne çekmeyi başarmıştı. Bu gözlerden biriyse Türk iş insanı Muhsin Bayrak idi. Bayrak, Chelsea’yi satın alma ihtimaline yönelik bugün önemli bir açıklamada bulundu.

"1 milyar pound'u doğrudan nakit olarak ödeyebilirim"

Reuters’a konuşan Bayrak, Chelsea futbol kulübünün yönetimini devralan İngiltere hükümetinden cumaya kadar teklif vermeleri yönünde bir çağrı geldiğini dile getirdi. Bayrak, kulüp için verilecek tekliflerin 1 milyar pound civarında olmasını beklediğini ifade etti. Kulübe el konulmadan önce kendisinin yaptığı teklif 2,2 milyar pound idi.

Açıklamasını sürdüren Bayrak, Chelsea’yi satın alma girişiminin reklam olmadığını, bunun için yeterli kaynağı olduğunu dile getirdi. Ardından 1 milyar pound’u (yaklaşık 19 milyar 364 milyon TL) doğrudan nakit olarak ödeyebileceğini, daha yüksek bir miktara ihtiyaç duyulması durumundaysa kredi çekebileceğini ifade etti.

Bayrak, geçen ay telefonda, 2 hafta önce İstanbul’da buluştuğu Abramoviç ile teklifi konuştuklarını söyledi ve kendisiyle Türkiye’de bir araya gelerek onayını alacağını ifade etti. Abramoviç’le ilişkili daha önce de Türkiye’de görülen jet, Flightradar24 üzerinde bu hafta başı İstanbul’da gözükmüştü.