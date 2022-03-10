Son Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Chelsea'ye El Konuldu

Rus oligark Roman Abramovich’in sahibi olduğu Chelsea'ye Birleşik Krallık tarafından Rusya-Ukrayna savaşı yaptırımları çerçevesinde el kondu. Kulübün satışı askıya alınırken, önümüzdeki dönemde takımın akıbetinin ne olacağı da belirsizliğe kapıldı.

Batı dünyasının Ukrayna’ya saldıran Rusya’ya yönelik yaptırımları her gün gelmeye devam ederken son günlerde odaklanılan hedefler arasında Rus hükûmetinin yakınında olan oligarklar da bulunuyordu. Rus para babalarının mal varlıklarına el konulmaya devam ederken, Birleşik Krallık’tan büyük bir darbe gelmişti.

Birleşik Krallık, bugün 7 Rus oligarkın mal varlıklarına el konulduğunu açıklamıştı. Bu oligarklar arasında yer alan ve Chelsea’nin sahibi olan Roman Abramovich ise öne çıkan isimlerden biri oldu. Abramovich’in mal varlıklarına el konulmasıyla birlikte dünyanın en başarılı spor kulüplerinden birinin akıbeti de belirsizliğe kapıldı.

Chelsea'nin satışı durduruldu:

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson’ın “Hiçbir güvenli limanları olamaz” şeklinde duyurduğu yaptırımlar, Chelsea’nin sahibi Roman Abramovich’i de kapsadı. Rus oligarka yönelik yaptırımların ardından Chelsea futbol kulübüne el konuldu ve kulübün satışı askıya alındı. Abramovich, bu ay başında Chelsea’yi satmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Öte yandan Chelsea’deki durum, taraftarları da etkileyen cinsten olacak. Varlıklara el konulmasıyla birlikte Chelsea, özel bir lisans sayesinde lig karşılaşmalarında yer alabilecek. Fakat takım, bu karşılaşmalar için bugünden itibaren herhangi bir bilet satışı gerçekleştiremeyecek. Maçlara yalnızca daha önce bilet satın alan kombineli taraftarlar gidebilecek. Bununla birlikte kulübün mağazaları da kapalı olacak.

2021 UEFA Şampiyonlar Ligi’nin şampiyonu olan Chelsea’yi satın almak isteyen isimler arasında Türk iş insanı Muhsin Bayrak da yer alıyordu. Bayrak, önceki gün yaptığı açıklamada 1 haftadır görüşmelerin sürdüğünü, heyetin resmi olarak Chelsea Futbol Kulübü yöneticileriyle Londra'da görüşmeye başladığını açıklamıştı.