Chrome 138 sürümü yayımlandı. Güncellemeyle yapay zekâ API’leri, sekme senkronizasyonu ve güvenlik düzeltmeleri sunuldu. Yeni Chrome 138 sürümüyle OCR destekli PDF düzenleme, Yapay zekâ tabanlı çeviri araçları ve eski Android sürümleri için son destek sağlandı. Aynı zamanda Prompt API desteği de sunulmuş durumda.

Google, masaüstü ve mobil tarayıcılara yönelik Chrome 138 güncellemesini yayımladı. Bu sürümle birlikte yapay zekâ destekli yeni özellikler ve cihazlar arası sekme grubu senkronizasyonu dikkat çekiyor.

Yeni Chrome güncellemesiyle masaüstü ve mobil cihazlar arasında sekme grubu senkronizasyonu artık mümkün hale geldi. Yani bilgisayarınızda oluşturduğunuz sekme gruplarını, telefonunuzda da kaldığınız yerden görüntüleyebiliyorsunuz. Güncelleme ayrıca taranmış PDF dosyalarında metin arama ve kopyalama özelliğini de beraberinde getiriyor. Ancak bu özelliğin çalışması için belgedeki metnin önce OCR (optik karakter tanıma) teknolojisiyle algılanması gerekiyor.

Yapay zekâ destekli yeni API’lar ve güvenlik yamaları geldi

Chrome 138 ile birlikte bazı yapay zekâ tabanlı özellikler de eklendi. Gemini aboneliğiyle kullanılabilen bu özellikler arasında metin özetleme, dil algılama ve çeviri yapma işlevi sağlayan API’ler yer alıyor. Aynı zamanda uzantı geliştiricilerinin yapay zekâ modelleriyle etkileşim kurmasını mümkün kılan Prompt API desteği de sunulmuş durumda.

Güncelleme kapsamında, tespit edilen toplam 11 güvenlik açığı da giderildi. Bu açıklardan biri, animasyon bileşeninde yer alan ve orta risk grubuna alınan bir "use-after-free" türü güvenlik zafiyeti olarak listelendi. Android ve iOS için de benzer güvenlik düzeltmeleri içeren 138 numaralı sürümler yayımlandı.

Google, temmuz ayı sonunda Chrome’un bir sonraki büyük sürümü olan Chrome 139’u yayınlamaya hazırlanıyor. Bu güncellemeyle birlikte Android 8 ve 9 için destek sona eriyor; yeni sürümü kullanmak isteyenlerin en az Android 10 yüklü bir cihaza sahip olması gerekecek.