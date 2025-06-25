Google, Chrome'un Android sürümüne önemli bir yenilik getirdi. Artık kullanıcılar, isterlerse normalde üstte bulunan adres çubuğunu alta taşıyabilecekler.

Dünyanın en popüler tarayıcısı Google Chrome’un mobil uygulaması da kullanıcılar tarafından sık tercih edilen bir uygulamaydı. Bu yüzden de Google, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için değişiklikler yapıyordu. Şimdi ise tarayıcıya iPhone kullanıcılarına tanıdık gelecek önemli bir tasarım değişikliği geldi.

Google Chrome’un Android versiyonu, artık kullanıcılarına adres çubuğunu alt tarafa ekleme imkânı sunmaya başlayacak. Bu tasarım, iPhone’ların tarayıcısı Safari’de yıllardır olan bir özellikti. Apple, 2021’de tanıttığı iOS 15 ile Safari’nin adres çubuğunu alt tarafa taşımıştı.

İsteğe bağlı olacak

Google tarafından yapılan açıklamalara göre adres çubuğunu alt tarafa taşıma özelliği kullanıcıya bağlı olacak. Yani isteyenler üstte bırakacak, isteyenler alta taşıyacak. Bu konuda bir zorlama olmaması güzel. Direkt olarak sizin için hangisi daha uygunsa ona göre belirleyebileceksiniz. Böylece çok daha size özel kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşayacaksınız.

Kullanıcıların adres çubuğunun yerini değiştirmesi oldukça kolay. Öncelikle Chrome’un güncel olması gerekiyor. Bunun sonrasında sadece adres çubuğuna basılı tutup çıkan seçeneklerden onu aşağıya taşımayı seçmeniz yeterli. Bu basit işlemle yerini değiştirebilirsiniz. İsterseniz ayrıca ayarlardan da yapabilirsiniz ancak ilk yöntem çok daha basit.

Adres çubuğunu direkt en alta taşımak, kullanıcılar için daha kolay bir kullanım sunabilir. En altta bulunması parmağınıza erişimi kolaylaştırarak tarayıcıda daha iyi bir deneyim yaşamanızı sağlayabilir. Tabii ki üst tarafta durmasının da seveni bir hayli fazladır. Neyse ki Google, tercihi bize bırakıyor herkesin istediğini yapabilmesini sağlıyor.