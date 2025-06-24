Eski Bir Android Telefon Kullanıyorsanız Dikkat: Chrome İçin Yolun Sonuna Geldiniz!

1 dk okuma süresi
2
0
0
0
0
Android işletim sistemi yıllar içinde birçok sürüm atlarken, bazı eski sürümler zamanla resmi destekten çıkarılıyor. Tarayıcı güncellemeleri, hem güvenlik hem de performans açısından mobil cihazlar için büyük önem taşıyor. Google ise 5 Ağustos itibarıyla Android 8 ve 9 işletim sistemli cihazlarda Chrome güncellemelerini sonlandıracağını açıkladı.

Google, eski Android sürümlerine sahip cihazlar için Chrome desteğini kesiyor. Yeni güncellemeyle birlikte bazı kullanıcılar artık tarayıcının son sürümüne ulaşamayacak.

Chrome’un 139 numaralı yeni sürümü 5 Ağustos 2025’te yayınlanacak ve bu sürümle birlikte Android 8 (Oreo) ve Android 9 (Pie) cihazlar artık desteklenmeyecek. Yani bu tarihten sonra sadece Android 10 ve üzeri sürümlerde Chrome güncellenebilecek.

Android 8 ve 9 kullanıcıları için güncelleme sona eriyor

google chrome

Alınan bu kararla birlikte ise Android 8 veya 9 kullanan cihazlar, Chrome’un yeni sürümlerinden yararlanamayacak. Uygulama mevcut haliyle kullanılmaya devam edilebilecek ancak yeni güvenlik ve özellik güncellemeleri sunulmayacak. Google, bu sürümleri kullanan kişilere, Android 10 ve üzeri işletim sistemi bulunan cihazlara geçiş yapılmasını öneriyor.

Güncellemenin ardından eski Android cihazlar, güvenlik risklerine karşı daha savunmasız hâle gelebilir. Chrome’u aktif şekilde kullanmaya devam etmek isteyenlerin, desteklenen sürümlere sahip cihazlara yönelmesi gerekecek.
İLGİLİ HABER

Google Hemen Güncellemenizi İstiyor: Google Chrome'un Önemli Bir Güvenlik Açığı Giderildi
İLGİLİ HABER

Opera, Tam Otonom İnternet Tarayıcısı Neon'u Duyurdu: İşte Google Chrome'u Unutturacak Özellikleri!

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://www.pocket-lint.com/chrome-dropping-support-for-these-androids/
2
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
2
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler