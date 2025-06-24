Android işletim sistemi yıllar içinde birçok sürüm atlarken, bazı eski sürümler zamanla resmi destekten çıkarılıyor. Tarayıcı güncellemeleri, hem güvenlik hem de performans açısından mobil cihazlar için büyük önem taşıyor. Google ise 5 Ağustos itibarıyla Android 8 ve 9 işletim sistemli cihazlarda Chrome güncellemelerini sonlandıracağını açıkladı.

Google, eski Android sürümlerine sahip cihazlar için Chrome desteğini kesiyor. Yeni güncellemeyle birlikte bazı kullanıcılar artık tarayıcının son sürümüne ulaşamayacak.

Chrome’un 139 numaralı yeni sürümü 5 Ağustos 2025’te yayınlanacak ve bu sürümle birlikte Android 8 (Oreo) ve Android 9 (Pie) cihazlar artık desteklenmeyecek. Yani bu tarihten sonra sadece Android 10 ve üzeri sürümlerde Chrome güncellenebilecek.

Android 8 ve 9 kullanıcıları için güncelleme sona eriyor

Alınan bu kararla birlikte ise Android 8 veya 9 kullanan cihazlar, Chrome’un yeni sürümlerinden yararlanamayacak. Uygulama mevcut haliyle kullanılmaya devam edilebilecek ancak yeni güvenlik ve özellik güncellemeleri sunulmayacak. Google, bu sürümleri kullanan kişilere, Android 10 ve üzeri işletim sistemi bulunan cihazlara geçiş yapılmasını öneriyor.

Güncellemenin ardından eski Android cihazlar, güvenlik risklerine karşı daha savunmasız hâle gelebilir. Chrome’u aktif şekilde kullanmaya devam etmek isteyenlerin, desteklenen sürümlere sahip cihazlara yönelmesi gerekecek.