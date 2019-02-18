Google, web sitelerin ziyaretçilerinin Chrome'u gizli pencerede kullanıp kullanmadıklarını anlamalarını sağlayan açığı Chrome 76 ile birlikte kapatacak.

Dünyanın en popüler web tarayıcısı olan Google Chrome, kullanıcılar webde gezinirken FileSystem API oluşturur. Bu API sayesinde web siteler, kullanıcı verilerini depolayabilir ve ziyaretçileri için reklam profilleri oluşturabilir. Fakat Chrome’un ‘Gizli Pencere’ özelliğini kullandığınızda FileSystem API devre dışı bırakılır. Bu sayede web sitelerinde gezintiniz bittiğinde arkanızda hiçbir veri bırakmazsınız.

FileSystem API, kullanıcı verilerini gizleme açısından verimli bir şekilde çalışıyor. Sorun şu ki; web siteler FileSystem API’nin var olup olmadığını kontrol ederek kullanıcıların Gizli Pencere’de olup olmadıklarını öğrenebiliyorlardı. Çoğu kullanıcı web sitelerini Gizli Pencere’de ziyaret edip etmediğinin bilinmesini istemediğinden bu durum, gizlilik içinde gizlilik sorununa neden oluyordu.

9to5Google tarafından aktarılan bilgiye göre Google, Chrome 76 ile birlikte bu soruna el atmaya karar verdi. Chrome 76 ile birlikte tarayıcı, RAM kullanımını bir miktar daha artırarak basit bir sanal dosya sistemi oluşturacak ve web sitelerin FileSystem API’ın devre dışı kaldığını tespit etmesini engelleyecek. Bu özellik, Chrome 76 sürümü yayınlandığında tüm kullanıcılar için varsayılan olarak etkin olacak.