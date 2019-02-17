Google, geçtiğimiz günlerde Chrome tabanlı reklam engelleyicilerini ve benzer eklentileri olumsuz etkileyecek bir karar almıştı. Tartışmalara yol açan bu kararından vazgeçtiğini belirten Google, eklenti geliştiricilerini desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

Manifest v3 değişiklikleriyle reklam engelleyicileri ortadan kaldırabileceği iddiaları ile gündeme gelen Google, değişiklik teklifini gözden geçirdi. Chromium Extensions grubuna gönderdiği bir gönderiyle açıklama yapan Google'da çalışanı Devlin Cronin, "Chrome'daki uzantı ekosistemini korumaya ve kullanıcıların Chrome tarayıcısını ihtiyaçları dahilinde özelleştirmeye devam etmelerini sağlamakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Yapılan teklifin içerik engelleyiciler, geliştirici araçları, erişilebilirlik özellikleri ve diğer uzantıları desteklemeye devam etmek amacıyla geri çekildiğini belirten Cronin, "Hedefimiz, içerik engelleyicileri ortadan kaldırmak değil ve hiçbir zaman olmadı" açıklamasını yaptı.

Google, Chrome'un belirli uzantı sınıflarını işleme biçiminde değişiklik yapılmasını önerdiğinde bir anda eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Önerilen teklif, reklam engelleyicileri de dahil olmak üzere pek çok popüler içerik engelleyici tarafından kullanılan "webRequest API" ile ilgiliydi.

Yapılacak değişiklikle performans ve gizliliği artırmayı amaçladığını belirten Google'ın teklifi, kendi menfaati için reklam gelirlerinde düşüş yaşanmaması adına alınmış bir karar olarak yorumlanmıştı. Eklenti geliştiricisi Ghostery'nin yaptığı bir çalışma, Google'ın performans ve gizlilik hakkındaki iddialarının gerçek olmadığını ortaya koyuyor.

UBlock Origin, Adblock Plus, Brave, DuckDuckGo, Ghostery 8 gibi popüler içerik engelleyici eklentilerinin performans etkisini inceleyen Ghostery'nin yayınladığı raporda yer alan "Karşılaştırmalarımız, en popüler içerik engelleyicilerin zaten verimli olarak çalıştığını gösteriyor" ifadesi, Google'ın böyle bir değişiklik yapmasına gerek olmadığını gösteriyor.

Aynı konuda araştırma yürüten ZDNet'in yayınladığı raporda ise "Reklam engelleyicileri ve diğer içerik engelleyicileri, web tarayıcılarını yavaşlatmaz. Aksine web sayfalarının daha hızlı yüklenmesini sağlar." ifadesi yer alıyor.

Gelen bu olumsuz geribildirimlerden sonra Google, teklifini geri çekerek içerik engelleyicilerinin ve diğer eklentilerin desteklenmeye devam edeceğini bildirdi. Cronin'in “webRequest API tamamen kaldırılmayacak. Chrome'daki uzantıları destekleyeceğimize dair söz veriyoruz. Geliştiricilerle çalışmaya devam edeceğiz" açıklamaları, sorunun şimdilik çözüldüğünü gösteriyor.