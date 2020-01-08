İnternet kullanıcılarının dikkatini dağıtan, sinirini bozan ısrarcı bildirim izinleri sonunda kolayca kontrol edilebilir hale geliyor. Yeni versiyonunda ayarlardan kolayca bu pop-up isteklerini sessize alma imkanı sağlayacak olan Chrome, bu özelliğiyle kullanıcılarının güncel bir yarasına merhem olacak gibi görünüyor.

İnternet sitesi bildirimleri ilk kez kullanılmaya başlandığı zaman çok kullanışlı ve pratik bir özellik olarak görülüyordu. Siteleri daha interaktif hale getiren özellik özellikle mesajlaşma, e-posta ve sosyal medya kullanımında çok işe yarar durumdaydı. Ancak özellik, kendilerini öne çıkarmak isteyen internet siteleri tarafından suistimal edilmeye başlanınca işler çığırından çıktı.

Bir süre sonra oldukça popüler hale gelen bildirim özelliği, yaygın olarak kullanılmaya başlandıktan kısa süre sonra kullanıcıları illallah ettirecek seviyeye geldi. Neredeyse her internet sitesinin kullanıcıları gereksiz bildirim bombardımanına tutması, bu özelliğin kullanışlılığı ve pratikliğinden eser bırakmadı. Kullanıcıların bu şikayetini sonunda işiten Chrome, yeni versiyonunda bu rahatsız edici özelliği kontrol altına almaya karar verdi.

Chrome 80 ile bildirim ısrarı son bulacak

Sonunda Google, Chrome 80 versiyonu ile Chrome’da bu istenmeyen bildirimleri kolayca yönetmenin yolunu kullanıcılarına sağlayacak. Tarayıcının sıradaki versiyonu ile artık siteler kullanıcıları rahatsız edici bildirim izni isteme pop-up’larıyla karşılamayacak. Kullanıcılar sitelerin bildirim gösterme özelliğini ısrarcı pop-up’ların dayatması olmadan, manuel olarak açıp kapatabilecek. Genelde siteleri bildirimsiz olarak kullanan kullanıcıların tarayıcısı otomatik olarak sessiz modda çalışacak.

Özelliği yeni Chrome versiyonunun çıkışından önce denemek mümkün

Chrome 80’in çıkışı ile kullanıma açılacak olan özelliği kullanmak için bildirim ayarları kısmından sitelerin bildirim izinlerini ve sessiz bildirim izni hatırlatmaları özelliğini kendi isteklerinize göre ayarlayabilirsiniz. Hem mobil cihazlar hem de bilgisayarlar için çıkarılacak özelliği şimdiden kullanmak isterseniz bunu yapmak kısmen mümkün. Chrome 79 versiyonunda deneme amaçlı kullanılabilir durumda olan özelliğe, tarayıcı çubuğuna chrome://flags/#quiet-notification-prompts adresini girerek ulaşabilirsiniz.