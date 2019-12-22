Arkadaşarınızla Netflix İzlemenizi Sağlayan Chrome Uzantısı

Yakınlarınızla dizi ya da film izlemek, özellikle dışarı gezmelerinin daha az tercih edildiği sonbahar ve kış aylarında bir başkadır. Ancak netflix keyfi yapmak istediğniz kişilerden uzaktaysanız ve telefonla konuşarak aynı anda film başlatma gibi uğraşlara giriyorsanız işin keyfi biraz azalıyor olabilir. Bu noktada Netflix Party adındaki Chrome eklentisi yardımınıza yetişiyor.

Sağladıkları kolaylıklar ile pratik sörf deneyimi sağlayan Chrome eklentileri, bu sefer sinema ve dizi keyfinizi zenginleştiriyor. Arkadaşlarınızla eş zamanlı olarak film, dizi, belgesel izlemenizi sağlayacak olan Netflix Party eklentisi grup aktivitelerinize yeni bir boyut kazandıracak.

Sevgilinizden, arkadaş grubunuzdan ya da ailenizden uzaktaysanız ve onlarla uzun zamandır film izleyememiş olmaktan yakınıyorsanız bu eklenti tam size göre. Mesafeleri aradan kaldıran Netflix Party, nerede olursanız olun istediğiniz kişiyle Netflix izleme fırsatı tanıyor.

Eklentinin kullanımı

Bu işlevin kullanımı ise çok basit. Chrome eklentisini indirdikten sonra istediğiniz kişiye ya da kişilere birlikte Netflix izlemek için davet linki yolluyorsunuz. Tabii bu esnada hedef kişilerin de bu eklentiyi indirip yüklemiş olması gerek.

Linki göndermek için öncelikle Netflix'i açın. Daha sonra izlemek istediğiniz şeyi açıp tarayıcınızın sağ üst kısmında bulunan kırmızı 'NP' simgesine tıklayın. Bu bölümde "Start Party" butonuna tıklayın, böylece birlikte Netflix izleyeceğiniz kişilere göndereceğiniz davet linkine ulaşmış olacaksınız. Bu linki istediğiniz hedef kişilere gönderin. Son olarak linke ulaşan kişinin linki adres çubuğuna yapıştırıp adrese giriş yaptıktan sonra eklenti simgesine basarak oluşturduğunuz oturuma katılması gerekecek. Bütün hazırlıklar tamam. Artık toplu halde Netflix izlemeye hazırsınız.

Arkadaşlarınız yanınızdaymış gibi onlarla sohbet edin

Eklentinin sağladığı tek şey arkadaşlarınızla izleyeceğiniz şeyi onlarla aynı anda başlatmak değil. Eklenti aynı zamanda çevrimiçi olarak arkadaşlarınızla sohbet edebileceğiniz ve belki de film hakkında yorum alışverişi yapabileceğiniz bir sohbet bölümü sunuyor. Buna ek olarak molaya ihtiyacınız olduğunda izlediğiniz şeyi durdurmanız durumunda oturumdan bulunan herkes bundan etkileniyor. Böylece aynı anda durdurmaya çalışırken oluşan zaman kaymaları da engellenmiş oluyor.

Sohbet bölümünde görünecek kullanıcı adınızı ve profil fotoğrafınızı düzenlemek ve bu tecrübeyi kişiselleştirmek de size kalmış. Ama sohbet bölümünü kullanmak istemiyorsanız, eklenti menüsüne girip gerekli seçeneği işaretleyerek bu bölümü gizleyebilirsiniz. Eklentiyi indirmek için bağlantıya tıklayabilir, ayrıca sevdiklerinizle Netflix'te ne izleyeceğiniz konusunda kararsızsanız sizin için derlediğimiz yeni dizi listesine göz atabilirsiniz: